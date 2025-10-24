挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

▲總統賴清德參觀「2025台灣設計展」。（圖／翻攝自直播）



記者陳家祥／台北報導

近日台中驚傳非洲豬瘟突破檢疫防線再度現蹤，除了檢疫流程外，廚餘養豬的方式也備受討論。有豬農質疑，總統賴清德時任行政院長時，認為無須禁止廚餘餵養豬隻，才導致非洲豬瘟防堵破功。對此，賴今（24日）正面回應，當時考量各縣市處理廚餘能力不同，如果貿然禁用，反致廚餘到處流竄、暴露在自然環境下，病毒的流竄及傳播會更容易。

針對有關廚餘禁用的問題，賴清德今赴彰化出席台灣設計展時回應，當時他在行政院院長任內，曾在行政院召集各縣市開會。當時22個縣市，有些是縣市長親自參加，有些縣市是派代表參加。

賴清德指出，當時開會討論的結果，多數縣市是不贊成禁用廚餘。原因倒不是為了8%的黑毛豬產業，而是因為每一個縣市都有龐大的廚餘沒有辦法處理。如果貿然禁用的話，廚餘到處流竄、暴露在自然環境下，病毒的流竄傳播會更容易。

賴清德說，有一些縣市它是有能力做去化處理的工作，這部分也尊重。所以後來會議的結論是，如果要禁用廚餘的縣市，必須要做好廚餘的去化工作，「你一天有多少廚餘的量？這個量要到哪裡去？要務必要確實掌握，避免廚餘到處流竄」。

若要用廚餘餵養豬隻，賴清德說，必須做到科學的標準，也就是蒸煮的設備一定要合乎規格，能夠達到90度以上，而且要蒸煮超過一個小時。達到這個科學的標準，才有辦法確保病毒死亡。經過這個正確的程序之後，才可以餵養豬隻。

「那當然今天很可惜的，在台中已經出現了非洲豬瘟的疫情。」賴清德說，這個時候希望全國的民眾能夠支持政府，各地方政府也應該共同合作、共同面對這一波疫情，避免它擴散。

賴清德相信，只要大家團結合作，根據正確的防疫動作的話，台灣有能力可以把這個疫情控制下來，不至於擴散；對台灣產業的衝擊，才會縮減到最低。