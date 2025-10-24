國民黨台南市長初選升溫　謝龍介、陳以信互動展現君子之爭

▲國民黨台南市長初選升溫，謝龍介（左）與陳以信（右）各自表態，強調公平初選與政策論述，承諾初選將是君子之爭。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市長初選氛圍升溫，繼陳以信宣佈參選後，台南市黨部主委謝龍介隨即回應，表示肯定陳以信的投入，並強調黨內初選將依公平、公正機制進行，目標是推動台南市政黨輪替。

謝龍介表示，作為黨公職，他相信黨中央會提出最公平的初選辦法，以選出最強候選人，「台南政黨輪替、2028中央政黨輪替，是全黨一致目標，別無懸疑。」他指出，看到陳以信具備學經歷、服務熱誠與責任感，願意投身故鄉建設，他既感佩又樂見其成。同時，他也強調自己有意參選，期待與同志打一場高格調、重政策的初選競爭，「我們要和民進黨初選的內鬥與爭議形成對比，讓台南市民看見國民黨的團結與格調。」



對此，陳以信也在臉書回應，表示對謝龍介的風度感到敬佩，願意接受這場初選挑戰。他承諾，競爭過程將是君子之爭，絕不變成黨內互打，而是以政策論述與基層深耕爭取市民認同。陳以信指出，若雙方能進行一場有內容、有格調、有風度的初選，對比民進黨內部初選爭議，國民黨在過程中就已經贏了一半，也將累積更多台南市民肯定，成為最後推翻民進黨台南執政的關鍵力量。他呼籲黨內同仁與支持者，在台灣光復節前夕攜手光復台南。



此次互動被外界視為國民黨初選的首波公開交流，雙方均展現互相尊重、強調政策與理唸的重要性，初選競爭是否順利轉化為團結的力量，將成為外界關注焦點。