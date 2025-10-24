快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

▲前立法委員陳以信。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

前國民黨立委陳以信今（24日）在臉書上宣布，將爭取國民黨提名參選2026年台南市長，並承諾，若他初選贏，一定會邀請國民黨立委謝龍介加入團隊共同競選，若是謝龍介初選贏，他一定不求任何角色全力相挺助他勝選贏回台南，相信一場君子之爭的國民黨漂亮初選，對比一場割喉割到斷的民進黨醜陋初選，一定會讓台南市民對國民黨更加感動也更感認同。

陳以信提到，明天就是台灣光復節，他之所以選在這天前夕宣布投入台南市長選戰，就是希望大家在紀念台灣光復之餘，別忘「光復台南」是國民黨努力廿餘年仍未完成的目標。他自從擔任立法委員回到故鄉台南服務以來，每天都能感受到許多藍營支持者，對於翻轉台南、光復台南的殷切期待。他有責任心，我有使命感，我願全心全力，投入這場光復台南的聖戰。

為何要參選台南市長？陳以信說明，因為他發現這場台南市長選舉正面臨很大問題，他觀察市長選情很長一段時間，其實選舉的本質應是「選賢與能」，選舉市長的目的應是城市的「未來願景」。但台南市長選舉吵吵鬧鬧快一年，候選人看板早已掛得滿街都是，他卻發現許多市民朋友關心的只是「誰會贏？」、「賴清德挺誰？」、「那個派系會得利？」、「有沒有人初選輸後會叛黨？」、「投給誰可給賴清德難看？」各種利益掛勾、政治分贓與八卦議題充斥在市長選舉的討論中。然而許多關係台南市民生活與城市未來的問題，諸如：「誰當選對台南比較好？」、「誰能帶給台南不同的未來？」、「誰懂得提振台南經濟與就業？」、「誰有辦法改善台南的交通、治安與教育？」這些重大市政議題，好像都不在市民與新聞的關心與討論範圍。

陳以信表示，看到台南這種畸形的選舉現象，令以信感到憤怒與失望，畢竟如果連市長選前都不關心這些議題，選後不管是誰來當市長，又怎能期待這座城市真能有所改變呢？所以他決定要投入這場市長選戰，是因為他希望看到改變，他期待帶來改變，他願意成為改變，他更要領導改變！他希望因為他的參選，不只最終能改變台南這座城市，現在更能先改變這場市長選戰中的論述真空，他將要透過發布各項市民政策論述，讓這場台南市長選舉，真正回歸到以「市民為主、市政優先」的正常選舉，他要讓市民朋友能在選舉過程中，透過候選人彼此的政策論辯，真正看到選後台南的願景與未來。如此這場市長選舉才有意義，才是真的「選賢與能」，才會有真的「未來願景」。

若當選市長如何「改變台南」？陳以信說，他要為台南獻三計，經濟、國際、科技。他是倫敦大學經濟學博士，他懂經濟。他知道如何振興產業，刺激創業創新，提高整體就業，發展台南的未來經濟。他也是劍橋大學國關博士後，當過國民黨國際部與海外部主任，他懂國際。他知道如何讓台南走向國際，讓國際也能走入台南，讓台南能在地全球化，讓全球化能在台南在地化。他現在還是AI協會執行長，他懂科技。他已組織團隊研究全球城市AI治理的實踐經驗，他要在台南全面推廣AI教育，藉由AI科技重塑台南城市治理的所有面向，要將台南文化古都打造成AI未來科技新城。

陳以信強調，他是正港台南人，他的家族從清朝起就居住在歸仁媽廟地區。他父親台南二中畢業後考入中央警官學校，才搬到台北工作並成家生子，他算是北漂第二代的台南人。從小每年寒暑假都會回到歸仁老家，也因他阿公開玩具店是媽廟孩子王，台南不只是他生命的根，也存有他童年最美好的記憶。後來當上不分區立法委員，才有機會回到台南服務，這讓他重新學習了解故鄉。

陳以信提到，他2024年返鄉參選立委的挫敗，只是他在故鄉重新生根的開始，敗選經歷給他更多的政治養分。也因為有過去一年多的沉潛，讓他能過上正常台南人的生活，真正成為一個台南人。他知道這段安靜日子是上帝給他的裝備，而現在的他也已做好再出發的準備。

陳以信說明，這不是他是＝第一次決定參選台南市長，早在四年前他就已經答應過參選。當時我剛當立委回到台南服務，一開始有幾位國民黨籍市議員鼓勵他參選市長，他本不以為意。再來地方黨部主委也鼓勵他選市長，到後來連中央黨部長官都正式徵詢他願否代表國民黨參選市長。他本來還奇怪問說為何不先找高思博、謝龍介參選？他當時說如果真沒人願意選，他是國民黨不分區立委責無旁貸，就算是跳火坑也會去跳。所以後來謝龍介突然宣布參選時，他心下雖有疑問但也鬆一口氣，連謝問他要否和舉行初選時他都笑說不必，「既然他有決心選我就祝福他，在中常會提名時我還特別趕去與他共同舉手宣布」。

「四年後的今天，這次不是別人來問我，而是我自己下定決心要參選台南市長」，陳以信說，他知道謝龍介已有參選規劃，但這次換他說「我們可以來初選！」讓市民來決定誰是國民黨最合適的人選？誰又是藍綠人選中最適合擔任台南市長的人？他相信黨內初選可以是場君子之爭，過程不僅可豐富國民黨的市政論述，還可讓更多台南市民看到國民黨有不同人才，對國民黨產生更多期待，且相信國民黨已為重新在台南執政做好準備。

陳以信宣示，「如果我初選贏，我一定會邀請龍介兄加入團隊共同競選，如果未來勝選市長就共同在台南執政。如果他初選贏，我一定不求任何角色全力相挺助他勝選贏回台南！我相信一場君子之爭的國民黨漂亮初選，對比一場割喉割到斷的民進黨醜陋初選，一定會讓台南市民對國民黨更加感動也更感認同，我相信這才會是讓國民黨贏回台南的重要契機！」。

陳以信也提到，大家可能想問他：在宣布參選前有沒有報告朱立倫主席？「沒有！」有沒有先告知鄭麗文主席當選人？「也沒有！」他相信他們都能了解他的決心與用意，他也相信國民黨是有制度且尊重制度的政黨，因為一個健康的黨內民主競爭，將可帶給國民黨嶄新的論述與新生的動力。請大家可以拭目以待！明天10月25日上午10點25分，他將在台南服務處（東區東寧路534號）舉行媒體說明會，並公布競選主視覺，敬邀各位記者女士先生參加。