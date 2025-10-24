　
政治

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

▲立法委員陳以信3日表示，由他自己撰寫的自傳書《歸人：一個繞著地球跑的台南人》，今日正式上線並進行義賣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲前立法委員陳以信。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

前國民黨立委陳以信今（24日）在臉書上宣布，將爭取國民黨提名參選2026年台南市長，並承諾，若他初選贏，一定會邀請國民黨立委謝龍介加入團隊共同競選，若是謝龍介初選贏，他一定不求任何角色全力相挺助他勝選贏回台南，相信一場君子之爭的國民黨漂亮初選，對比一場割喉割到斷的民進黨醜陋初選，一定會讓台南市民對國民黨更加感動也更感認同。

陳以信提到，明天就是台灣光復節，他之所以選在這天前夕宣布投入台南市長選戰，就是希望大家在紀念台灣光復之餘，別忘「光復台南」是國民黨努力廿餘年仍未完成的目標。他自從擔任立法委員回到故鄉台南服務以來，每天都能感受到許多藍營支持者，對於翻轉台南、光復台南的殷切期待。他有責任心，我有使命感，我願全心全力，投入這場光復台南的聖戰。

為何要參選台南市長？陳以信說明，因為他發現這場台南市長選舉正面臨很大問題，他觀察市長選情很長一段時間，其實選舉的本質應是「選賢與能」，選舉市長的目的應是城市的「未來願景」。但台南市長選舉吵吵鬧鬧快一年，候選人看板早已掛得滿街都是，他卻發現許多市民朋友關心的只是「誰會贏？」、「賴清德挺誰？」、「那個派系會得利？」、「有沒有人初選輸後會叛黨？」、「投給誰可給賴清德難看？」各種利益掛勾、政治分贓與八卦議題充斥在市長選舉的討論中。然而許多關係台南市民生活與城市未來的問題，諸如：「誰當選對台南比較好？」、「誰能帶給台南不同的未來？」、「誰懂得提振台南經濟與就業？」、「誰有辦法改善台南的交通、治安與教育？」這些重大市政議題，好像都不在市民與新聞的關心與討論範圍。

陳以信表示，看到台南這種畸形的選舉現象，令以信感到憤怒與失望，畢竟如果連市長選前都不關心這些議題，選後不管是誰來當市長，又怎能期待這座城市真能有所改變呢？所以他決定要投入這場市長選戰，是因為他希望看到改變，他期待帶來改變，他願意成為改變，他更要領導改變！他希望因為他的參選，不只最終能改變台南這座城市，現在更能先改變這場市長選戰中的論述真空，他將要透過發布各項市民政策論述，讓這場台南市長選舉，真正回歸到以「市民為主、市政優先」的正常選舉，他要讓市民朋友能在選舉過程中，透過候選人彼此的政策論辯，真正看到選後台南的願景與未來。如此這場市長選舉才有意義，才是真的「選賢與能」，才會有真的「未來願景」。

若當選市長如何「改變台南」？陳以信說，他要為台南獻三計，經濟、國際、科技。他是倫敦大學經濟學博士，他懂經濟。他知道如何振興產業，刺激創業創新，提高整體就業，發展台南的未來經濟。他也是劍橋大學國關博士後，當過國民黨國際部與海外部主任，他懂國際。他知道如何讓台南走向國際，讓國際也能走入台南，讓台南能在地全球化，讓全球化能在台南在地化。他現在還是AI協會執行長，他懂科技。他已組織團隊研究全球城市AI治理的實踐經驗，他要在台南全面推廣AI教育，藉由AI科技重塑台南城市治理的所有面向，要將台南文化古都打造成AI未來科技新城。

陳以信強調，他是正港台南人，他的家族從清朝起就居住在歸仁媽廟地區。他父親台南二中畢業後考入中央警官學校，才搬到台北工作並成家生子，他算是北漂第二代的台南人。從小每年寒暑假都會回到歸仁老家，也因他阿公開玩具店是媽廟孩子王，台南不只是他生命的根，也存有他童年最美好的記憶。後來當上不分區立法委員，才有機會回到台南服務，這讓他重新學習了解故鄉。

陳以信提到，他2024年返鄉參選立委的挫敗，只是他在故鄉重新生根的開始，敗選經歷給他更多的政治養分。也因為有過去一年多的沉潛，讓他能過上正常台南人的生活，真正成為一個台南人。他知道這段安靜日子是上帝給他的裝備，而現在的他也已做好再出發的準備。

陳以信說明，這不是他是＝第一次決定參選台南市長，早在四年前他就已經答應過參選。當時我剛當立委回到台南服務，一開始有幾位國民黨籍市議員鼓勵他參選市長，他本不以為意。再來地方黨部主委也鼓勵他選市長，到後來連中央黨部長官都正式徵詢他願否代表國民黨參選市長。他本來還奇怪問說為何不先找高思博、謝龍介參選？他當時說如果真沒人願意選，他是國民黨不分區立委責無旁貸，就算是跳火坑也會去跳。所以後來謝龍介突然宣布參選時，他心下雖有疑問但也鬆一口氣，連謝問他要否和舉行初選時他都笑說不必，「既然他有決心選我就祝福他，在中常會提名時我還特別趕去與他共同舉手宣布」。

「四年後的今天，這次不是別人來問我，而是我自己下定決心要參選台南市長」，陳以信說，他知道謝龍介已有參選規劃，但這次換他說「我們可以來初選！」讓市民來決定誰是國民黨最合適的人選？誰又是藍綠人選中最適合擔任台南市長的人？他相信黨內初選可以是場君子之爭，過程不僅可豐富國民黨的市政論述，還可讓更多台南市民看到國民黨有不同人才，對國民黨產生更多期待，且相信國民黨已為重新在台南執政做好準備。

陳以信宣示，「如果我初選贏，我一定會邀請龍介兄加入團隊共同競選，如果未來勝選市長就共同在台南執政。如果他初選贏，我一定不求任何角色全力相挺助他勝選贏回台南！我相信一場君子之爭的國民黨漂亮初選，對比一場割喉割到斷的民進黨醜陋初選，一定會讓台南市民對國民黨更加感動也更感認同，我相信這才會是讓國民黨贏回台南的重要契機！」。

陳以信也提到，大家可能想問他：在宣布參選前有沒有報告朱立倫主席？「沒有！」有沒有先告知鄭麗文主席當選人？「也沒有！」他相信他們都能了解他的決心與用意，他也相信國民黨是有制度且尊重制度的政黨，因為一個健康的黨內民主競爭，將可帶給國民黨嶄新的論述與新生的動力。請大家可以拭目以待！明天10月25日上午10點25分，他將在台南服務處（東區東寧路534號）舉行媒體說明會，並公布競選主視覺，敬邀各位記者女士先生參加。

10/23 全台詐欺最新數據

480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Yuri笑：40歲之後才可以認愛

有志一同！力挺柯志恩參選市長　洪孟楷：她是能讓高雄變更好的人

有志一同！力挺柯志恩參選市長　洪孟楷：她是能讓高雄變更好的人

國民黨立委柯志恩今（24日）宣布角逐2026年高雄市長選舉，並在旗津掛上首面競選看板。對此，國民黨立委洪孟楷表示，他會是柯志恩最堅強的志工與後盾，強調「真正的力量不是錢堆出來的，而是志氣、信念、團隊的堅持與人民的信任」，她是能讓高雄變更好的那個人。

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

遭正國會除名　邱建富遞交參選意願表：我非常有機會當選彰化縣長

遭正國會除名　邱建富遞交參選意願表：我非常有機會當選彰化縣長

徐國勇曝執政黨、賴清德民調已回溫　被點名選台北市長回應了

徐國勇曝執政黨、賴清德民調已回溫　被點名選台北市長回應了

民進黨提4人選戰2026　林國漳尚未入黨、何欣純讚選對會好眼光

民進黨提4人選戰2026　林國漳尚未入黨、何欣純讚選對會好眼光

陳以信2026大選台南市長謝龍介

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

