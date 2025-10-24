陳以信宣戰角逐台南市長！　謝龍介：配合初選機制但「我會贏」

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

前國民黨立委陳以信今（24日）在臉書上宣布，將爭取國民黨提名參選2026年台南市長，並承諾，若他初選贏，一定會邀請國民黨立委謝龍介加入團隊共同競選，若是謝龍介初選贏，他一定不求任何角色全力相挺助他勝選贏回台南。對此，謝龍介指出，國民黨能甄選出最強人選的初選機制，他絕對配合，但「初選我會贏，明年，台南政黨輪替！」。

謝龍介指出，做為國民黨從政黨員，相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，他絕對配合，台南市政黨輪替，2028年政黨輪替，是全黨上下一致的目標，別無懸念。

謝龍介強調，做為國民黨台南市黨部主委，他一直將發掘、培養、拉拔年輕人，當成他最重要的使命，甚至重於個人政治生涯。因此，樂見像陳以信這樣，學經歷俱佳，又有服務熱誠與責任感的台南人才，挺身而出，投身政治，服務故鄉。此刻，他既感佩又喜悅。

謝龍介說，做為同樣有意角逐下屆台南市長的參賽者，他更期待能與同志們打一場高水準高格調的初選，特別是此時，尊敬的對手民進黨，聖心獨斷，初選不公種種負面消息甚囂塵上，國民黨正好可以做為對照組，供台南市民公評，他樂觀其成。

謝龍介最後喊話，黨內頭角崢嶸，總是好事，「初選我會贏，明年，台南政黨輪替！」。

