　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

▲▼ 中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志。 。（圖／翻攝 央視）

▲中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中共中央外事工作小組辦公室成員、商務部黨組書記兼部長王文濤今（24日）二十屆四中全會新聞發布會上，就「十五五」規劃中有關對外開放與吸引外資？他指出，政府將進一步降低市場準入門檻，重點擴大服務業開放，包括增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域，並有序推進教育與文化領域自主開放，未來下一步，「開放也好，引資也好，都不搞損人利己、零和博弈那一套。」

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議10月20日至23日在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，圓滿完成了各項議程。中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。

出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志；國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮。

《美國國際市場新聞社》提問，「十四五期間，外商直接投資增長放緩。請問，「十五五」規劃將在哪些方面進一步擴大開放和吸引外資？

王文濤指出，從「十四五」時期來看，中國利用外資整體「量穩質優」，實際使用外資累計超過7200億美元，新設外資企業達24萬多家，高技術產業引資占比超過三分之一，汽車、醫療健康、電子資訊等領域一批標誌性項目在華落地，跨國公司地區總部與研發中心明顯增多，「中國仍是全球引資大國」。

王文濤強調，「我要說的是，下一步，我們開放也好，引資也好，都不搞損人利己、零和博弈那一套，而是互利共贏、共同發展，我們主要從兩個方面發力。」

▲▼ 中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志。 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸商務部黨組書記、部長王文濤 。（圖／翻攝 央視）

王文濤說，中國擁有14億多人口，未來十多年中等收入群體將超過8億人，市場潛力巨大。中國將大力提振消費，打造「購在中國」品牌，讓商品與服務消費全面「熱起來」；同時加快發展人工智慧、生物科技、新能源等新質生產力，讓中國成為「全球創新的試驗場、應用場與利潤場」。

王文濤指出，政府將堅持市場化、法治化、國際化方向，推進高標準市場體系建設，營造國際一流營商環境。「許多跨國公司告訴我們，『投資中國不是可選項，而是必選項』。」

王文濤說，中國始終強調「外企不是外來客，而是一家人」，外資企業在中國市場同樣受惠於超大規模經濟帶來的發展紅利。例如汽車「以舊換新」政策中，外資品牌銷量占比達三分之一。

王文濤表示，未來中國將「宜早不宜遲、宜快不宜慢」地推動開放進程，進一步降低市場準入門檻，重點擴大服務業開放，包括增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域，並有序推進教育與文化領域自主開放。

王文濤指出，「持續優化服務，辦好外企圓桌會，把企業的『需求清單』變成我們的『服務清單』，擦亮『投資中國』品牌，讓外資企業願意來、留得住、發展好，共享中國發展新機遇。」

針對近期的中美關稅經貿戰角力，王文濤主動指出，「這幾天，大家都比較關注中美經貿問題。習近平總書記強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。」

他強調，「中國作為負責任大國，一直反對的是脫鈎斷鏈，堅定維護的是全球產供鏈安全穩定。」前4輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確的相處之道，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

張升民接中共中央軍委副主席　紀委出身為部隊「打虎第一人」

綜合整治內卷式競爭　鄭柵潔：未來10年將再造一個中國高技術產業

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

張升民接中共中央軍委副主席　紀委出身為部隊「打虎第一人」

綜合整治內卷式競爭　鄭柵潔：未來10年將再造一個中國高技術產業

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

燦烈工作到一半跳起來　電子雞忘記餵超慌：它生氣了！

大陸熱門新聞

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

廣西村莊泡水逾半月仍未解 村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

《解放軍報》點名高層貪腐份子 「黨指揮槍」強調要強固忠誠品格

陸「固態電池」研發進度狂飆 拼接棒液態鋰電池制霸新能源市場

張升民接中共中央軍委副主席 紀委出身為部隊「打虎第一人」

陸住戶偷挖百坪地下室 鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

更多熱門

相關新聞

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　陸官方點出8個字

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　陸官方點出8個字

中共中央外事工作小組辦公室成員、商務部黨組書記兼部長王文濤今（24日）二十屆四中全會新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。王文濤指出，「下一步，開放也好，引資也好，都不搞損人利己、零和博弈那一套。」並且主動重申「中美在相互尊重、平等協商基礎上」，完全可以找到辦法推動中美經貿關係健康可持續發展。

陸從嚴整治官場「不根治不罷休」

陸從嚴整治官場「不根治不罷休」

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

中共四中全會今閉幕　「十五五」藍圖、人事佈局受矚目

中共四中全會今閉幕　「十五五」藍圖、人事佈局受矚目

關鍵字：

四中全會十五五規劃吸引外資王文濤

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面