十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

▲中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中共中央外事工作小組辦公室成員、商務部黨組書記兼部長王文濤今（24日）二十屆四中全會新聞發布會上，就「十五五」規劃中有關對外開放與吸引外資？他指出，政府將進一步降低市場準入門檻，重點擴大服務業開放，包括增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域，並有序推進教育與文化領域自主開放，未來下一步，「開放也好，引資也好，都不搞損人利己、零和博弈那一套。」

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議10月20日至23日在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，圓滿完成了各項議程。中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。

出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志；國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮。

《美國國際市場新聞社》提問，「十四五期間，外商直接投資增長放緩。請問，「十五五」規劃將在哪些方面進一步擴大開放和吸引外資？

王文濤指出，從「十四五」時期來看，中國利用外資整體「量穩質優」，實際使用外資累計超過7200億美元，新設外資企業達24萬多家，高技術產業引資占比超過三分之一，汽車、醫療健康、電子資訊等領域一批標誌性項目在華落地，跨國公司地區總部與研發中心明顯增多，「中國仍是全球引資大國」。

王文濤強調，「我要說的是，下一步，我們開放也好，引資也好，都不搞損人利己、零和博弈那一套，而是互利共贏、共同發展，我們主要從兩個方面發力。」

▲大陸商務部黨組書記、部長王文濤 。（圖／翻攝 央視）

王文濤說，中國擁有14億多人口，未來十多年中等收入群體將超過8億人，市場潛力巨大。中國將大力提振消費，打造「購在中國」品牌，讓商品與服務消費全面「熱起來」；同時加快發展人工智慧、生物科技、新能源等新質生產力，讓中國成為「全球創新的試驗場、應用場與利潤場」。

王文濤指出，政府將堅持市場化、法治化、國際化方向，推進高標準市場體系建設，營造國際一流營商環境。「許多跨國公司告訴我們，『投資中國不是可選項，而是必選項』。」

王文濤說，中國始終強調「外企不是外來客，而是一家人」，外資企業在中國市場同樣受惠於超大規模經濟帶來的發展紅利。例如汽車「以舊換新」政策中，外資品牌銷量占比達三分之一。

王文濤表示，未來中國將「宜早不宜遲、宜快不宜慢」地推動開放進程，進一步降低市場準入門檻，重點擴大服務業開放，包括增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域，並有序推進教育與文化領域自主開放。

王文濤指出，「持續優化服務，辦好外企圓桌會，把企業的『需求清單』變成我們的『服務清單』，擦亮『投資中國』品牌，讓外資企業願意來、留得住、發展好，共享中國發展新機遇。」

針對近期的中美關稅經貿戰角力，王文濤主動指出，「這幾天，大家都比較關注中美經貿問題。習近平總書記強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。」

他強調，「中國作為負責任大國，一直反對的是脫鈎斷鏈，堅定維護的是全球產供鏈安全穩定。」前4輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確的相處之道，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

