中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

▲王文濤重申習近平強調「對話和合作是中美唯一正確的選擇。」（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

中共中央外事工作小組辦公室成員、商務部黨組書記兼部長王文濤今（24日）二十屆四中全會新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。王文濤指出，中美在相互尊重、平等協商基礎上，完全可以找到辦法推動中美經貿關係健康可持續發展的辦法。

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議10月20日至23日在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，圓滿完成了各項議程。中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。

出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志；國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮。

隨著中美第五輪經貿磋商，以及中美元首將在韓國會面前夕，王文濤在答記者問時主動指出，「這幾天，大家都比較關注中美經貿問題。習近平總書記強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。」

他強調，「中國作為負責任大國，一直反對的是脫鈎斷鏈，堅定維護的是全球產供鏈安全穩定。」

王文濤進一步說，前四輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確的相處之道，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

王文濤強調，「我要說的是，下一步，我們開放也好，引資也好，都不搞損人利己、零和博弈那一套，而是互利共贏、共同發展。」

▲商務部黨組書記、部長王文濤 。（圖／翻攝 央視）

另外，在深度解讀四中全會精神，針對「十五五」時期中國擴大高水準對外開放的方向，王文濤表示，《建議》將從四個方面作出重要部署，開放是中國推動改革與發展的「重要法寶」，「十五五」時期將以更高標準、更深層次推進制度型開放，持續擴大市場准入，推動經貿合作邁上新台階。

第一，積極擴大自主開放。王文濤表示，中國的開放既兼顧「中國之需」，也回應「世界之盼」。未來將主動對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點，進一步擴大市場准入與開放領域。同時，圍繞擴大經貿「朋友圈」，加快推進區域與雙邊貿易投資協定進程，拓展高標準自由貿易區網絡，打造更多開放高地與試點示範項目。

第二，推動貿易創新發展。《建議》明確提出建設「貿易強國」的三大支柱，貨物貿易、服務貿易與數位貿易。王文濤說，未來將拓展中間品與綠色貿易，推動市場多元化與內外貿一體化；完善跨境服務貿易負面清單管理制度；有序推進數位領域開放。同時，將更加注重進出口平衡發展，加大進口規模，既滿足產業升級需求，也滿足人民對美好生活的需要。

第三，拓展雙向投資合作空間。王文濤指出，將進一步擦亮「投資中國」品牌，塑造吸引外資新優勢，落實「准入又准營」，打造透明、穩定、可預期的制度環境；同時有效管理對外投資，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序布局，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。「我們既看GDP，也看GNI；既重視『中國經濟』，也重視『中國人經濟』。」

第四，高品質共建「一帶一路」。王文濤強調，「一帶一路」不是「獨角戲」，而是「大合唱」。中國將加強與共建國家戰略對接，統籌推進重大標誌性工程與「小而美」民生項目；深化貿易、投資、產業及人文交流合作，並拓展綠色、數位與人工智慧等新興領域合作，推動共建「一帶一路」高品質發展，讓更多國家共享中國式現代化帶來的新機遇。