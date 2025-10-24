　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林土庫2歲萌娃迷途街頭　派出所、里長廣播神救援

▲王姓家長抱著找回的兒子，激動頻頻向警員與熱心民眾道謝。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲王姓家長抱著找回的兒子，激動頻頻向警員與熱心民眾道謝。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林土庫鎮馬光路上，日前突然出現一名僅兩歲的男童獨自在路上踉蹌行走，稚嫩身影在人車往來間顯得特別顯眼，場面驚險。所幸熱心民眾眼尖發現，急忙將他抱起，發現身邊並無隨行大人，便立即帶往虎尾分局馬光派出所，警民協力下，這場走失驚魂才平安落幕。

「小朋友，你家在哪裡？」熱心民眾一邊蹲下詢問，一邊緊張地環顧四周，卻怎樣問都問不出答案。這名兩歲男童睜著無辜的大眼睛，說不清自己的名字，也指不出家住哪裡，當場怯生生地望著陌生的大人。民眾不敢怠慢，抱著孩子直奔派出所。

值班警員廖英賓一見狀，立刻放下手邊公文，先安撫受驚的男童，遞上礦泉水並讓他在派出所稍作休息。短短數分鐘內啟動協尋機制，聯繫轄區里長，透過村里廣播喊話：「有位約兩歲小男童走失，家長請速與馬光派出所聯繫！」聲音在社區巷弄間迴盪，成了最緊急的尋人線索。

不久後，一名男子氣喘吁吁衝進派出所，神情焦急地直喊：「那是我兒子！」原來他姓王，當時家中正忙，孩子趁大人不注意，自己溜出門。直到聽見村里廣播，他才驚覺應該在身旁的孩子不見了，急忙奔來。確認身分無誤後，警方將男童交還家屬。王姓家長抱著孩子，頻頻向員警與民眾鞠躬致謝。

孩子安全回家，現場一片鬆口氣的笑聲。警方也藉機提醒，家中若有年幼孩童，務必隨時留意動向，避免意外發生；若遇走失孩童或長者，應立即報警或送至派出所，讓警方協助確認身份，共同守護社區安全。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
與閨蜜祭拜亡姊卻慘死　「全身覆蓋濕棉被」檢警疑是他殺
奇蹟一幕！教宗親手一抱「竟是台灣嫩嬰」　台人狂直播：好感動
快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　呼應推
逸祥婚禮席開50桌　新娘減重45公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

與閨蜜祭拜亡姊卻慘死　「全身覆蓋濕棉被」檢警疑是他殺

假港男真詐騙！莿桐女子為愛提百萬　行員一眼識破急報警

「有人七千元跟我租」阿嬤土地險被騙走　地政人員報警阻詐

和閃兵藝人比狠！男遷戶籍不申報「5度教召不到」　下場超慘

獨／清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

自小客撞路邊1大1小車！催油門落跑再撞2車　埔里男這下慘了

雲林土庫2歲萌娃迷途街頭　派出所、里長廣播神救援

報警稱起火「女陳屍浴室」！檢警懷疑閨蜜涉重嫌逮人　移送畫面曝

沒保持距離！台66線貨車連撞「大小學長」　側翻躺路中畫面曝

聯結車猛撞分隔島「暴力斷頭」驚悚畫面曝　駕駛奇蹟僅輕傷

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

桃園客運監視畫面曝光

與閨蜜祭拜亡姊卻慘死　「全身覆蓋濕棉被」檢警疑是他殺

假港男真詐騙！莿桐女子為愛提百萬　行員一眼識破急報警

「有人七千元跟我租」阿嬤土地險被騙走　地政人員報警阻詐

和閃兵藝人比狠！男遷戶籍不申報「5度教召不到」　下場超慘

獨／清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

自小客撞路邊1大1小車！催油門落跑再撞2車　埔里男這下慘了

雲林土庫2歲萌娃迷途街頭　派出所、里長廣播神救援

報警稱起火「女陳屍浴室」！檢警懷疑閨蜜涉重嫌逮人　移送畫面曝

沒保持距離！台66線貨車連撞「大小學長」　側翻躺路中畫面曝

聯結車猛撞分隔島「暴力斷頭」驚悚畫面曝　駕駛奇蹟僅輕傷

李洙赫「深V露胸」現身台北時裝周帥翻　鬼鬼穿鏤空刺繡裝「拿掉襯裙」辣爆

內臟脂肪「最難減」？醫師曝真相：小幅減重就明顯有感

關山連續竊案！割草機、熱水器全被偷　賊遭收押安定民心

邰智源談坤達等男藝人閃兵　嘆離譜「怎麼會有這樣一個產業鏈」

與閨蜜祭拜亡姊卻慘死　「全身覆蓋濕棉被」檢警疑是他殺

高雄全家海神主場開幕周　港都學生銅板價進巨蛋

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃涉台工作考驗兩岸智慧

超夯韓星抵台驚覺「身上只有日幣」　搭不了捷運：被現實打擊！

奧地利承認台灣國際駕照了！　搭配駕照正本可在奧國駕車

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　呼應推進祖國統一　

【棍棒狂K狠戳】旗山碗粿名店爆虐貓！鐵門慘遭蛋洗　3小貓現況曝

社會熱門新聞

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

快訊／桃園客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

非洲豬瘟害他破產老豬農：兒子工地找工作

律師批桃客司機流氓！籲家長告到底

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

廢校探險驚見男屍！64萬YouTuber急報警

台中商辦大樓男墜22樓慘死

女子停車場塞錢　被抓包竟扯：主管要來拿

帥警被控勤務間練健身　PO文反控長官霸凌

即／27歲女11樓墜落社區中庭　全身重創送醫不治

更多熱門

相關新聞

韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機

韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機

韓國韓中教育基金會訪問團、中華民國中韓文化基金會今（24）日參訪雲林縣智慧農業發展成果。縣長張麗善致詞時表示，智慧科技與永續發展是地方創生的關鍵。透過國際合作與科研推動，期望讓雲林成為結合智慧、療癒與文化的示範縣，展現台灣在全球智慧城市與生態療癒領域的軟實力。

雲林防豬瘟！偷餵廚餘3豬場現形　防疫所嚴陣以待

雲林防豬瘟！偷餵廚餘3豬場現形　防疫所嚴陣以待

六天熱血!114全運會謝幕雲林　11金見證地主榮耀

六天熱血!114全運會謝幕雲林　11金見證地主榮耀

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

安全帶鎖喉！2歲童遊東京迪士尼險窒息

安全帶鎖喉！2歲童遊東京迪士尼險窒息

關鍵字：

幼童走失協尋雲林虎尾警分局

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面