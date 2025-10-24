雲林土庫2歲萌娃迷途街頭　派出所、里長廣播神救援

▲王姓家長抱著找回的兒子，激動頻頻向警員與熱心民眾道謝。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林土庫鎮馬光路上，日前突然出現一名僅兩歲的男童獨自在路上踉蹌行走，稚嫩身影在人車往來間顯得特別顯眼，場面驚險。所幸熱心民眾眼尖發現，急忙將他抱起，發現身邊並無隨行大人，便立即帶往虎尾分局馬光派出所，警民協力下，這場走失驚魂才平安落幕。

「小朋友，你家在哪裡？」熱心民眾一邊蹲下詢問，一邊緊張地環顧四周，卻怎樣問都問不出答案。這名兩歲男童睜著無辜的大眼睛，說不清自己的名字，也指不出家住哪裡，當場怯生生地望著陌生的大人。民眾不敢怠慢，抱著孩子直奔派出所。

值班警員廖英賓一見狀，立刻放下手邊公文，先安撫受驚的男童，遞上礦泉水並讓他在派出所稍作休息。短短數分鐘內啟動協尋機制，聯繫轄區里長，透過村里廣播喊話：「有位約兩歲小男童走失，家長請速與馬光派出所聯繫！」聲音在社區巷弄間迴盪，成了最緊急的尋人線索。

不久後，一名男子氣喘吁吁衝進派出所，神情焦急地直喊：「那是我兒子！」原來他姓王，當時家中正忙，孩子趁大人不注意，自己溜出門。直到聽見村里廣播，他才驚覺應該在身旁的孩子不見了，急忙奔來。確認身分無誤後，警方將男童交還家屬。王姓家長抱著孩子，頻頻向員警與民眾鞠躬致謝。

孩子安全回家，現場一片鬆口氣的笑聲。警方也藉機提醒，家中若有年幼孩童，務必隨時留意動向，避免意外發生；若遇走失孩童或長者，應立即報警或送至派出所，讓警方協助確認身份，共同守護社區安全。