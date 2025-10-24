非洲豬瘟台中40案例場無異常　農業部：盼後天完成全台第一輪檢查

▲農業部長陳駿季（中）說明非洲豬瘟最新狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟引發全民恐慌，農業部長陳駿季今（24日）表示，現正針對21縣市養豬場進行生物健康檢測狀況，預計後天完成第一輪檢測，目前台中市40個案場及其他縣市並未檢出疑似非洲豬瘟反應，因病毒潛伏期達15天，未來還有第二輪檢測，近期也會針對斃死豬在第一時間以最高規格進行必要抽檢。另外，從今天起，針對批發與肉品市場進行環境PCR監測，希望藉此防堵病毒擴散與斷鏈。

台中爆發非洲豬瘟，農業部已經啟動禁運禁宰豬隻等7項防疫作為。陳駿季今天透過線上參與中央前進應變所工作會議並提出多項指示，下午2點則召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，確認全國防疫工作，也在稍早舉行記者會說明。

陳駿季表示，目前正逐一針對21縣市養豬場的生物健康進行檢測，包括台中市的40個案場，經過一輪疫調，目前沒有特殊異常狀況，沒有檢測出疑似非洲豬瘟反應，其他縣市也沒有異常，但因為目前整體調查覆蓋率為75至80%，希望後天中午完成第一輪豬場檢查與監測。

陳駿季進一步表示，由於病毒潛伏期長達15天，若從本月20日算起，今天才第4天，所以之後還會進行第二輪檢測。「若第一輪檢查若沒特殊問題，也會針對第一輪檢查結果，看是否有需要精進地方，再啟動第二輪檢查。」

在批發與肉品市場部分，陳駿季指出，雖然目前因為禁運沒營業，但會開始加強清消，從今天開始進行環境PCR監測，包括檢查是否可能有病毒殘留，希望透過環境監測，確保肉品市場與批發場的安全，希望未來解禁後環境都是乾淨。但目前沒有針對地下水源監測，未來是否納入還要與專家學者討論。

為了防堵病毒擴散，陳駿季表示，會更優化各豬場病死豬的調查，正常狀況下，會有異常通報指標，包括500頭以上有2%異常死亡，200頭以下是5％，介於中間則是3%，但這段期間要往下調整，希望第一時間以最高規格去調查，也會作必要抽檢。