國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「前寫真女星」入高市內閣！辣照曝光　專業知識不足被罵爆

▲▼44歲「前F級寫真女星」入閣！《男女糾察隊》常客正式任高市早苗內閣。（圖／翻攝自X）

▲森下千里曾是知名寫真女星。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本自民黨總裁高市早苗23日公布內閣名單，其中44歲前寫真女星森下千里正式獲得日本環境政務次官職位，但這項人事任命卻引發日本社會強烈爭議。森下曾自爆，因為35歲之後寫真工作變少，才會轉型從政，但是她卻在上政治節目被問到「糧食自給率」定義時，回答不出來，鬧出笑話。

現年44歲的森下千里出生於愛知縣名古屋市，身高166公分，從名古屋學院大學畢業後，22歲時開始擔任「賽車皇后」工作，憑藉在賽車場邊的吸引力進入寫真界，拍攝大量寫真作品並獲得廣泛知名度。

轉戰演藝圈後，森下千里憑著天使臉孔與火辣身材，在熱門節目《男女糾察隊》中以直率個性累積高人氣，甚至曾發表轟動一時的「全裸宣言」，成為詢問度最高的寫真女星之一，後續更演出電影還推出單曲當歌手，活躍於演藝圈中，2015年還推出小說《倍以上彼氏》。不過最終因為和經紀公司解約，在未達成拍全裸寫真的承諾前就黯然告別寫真業界。

森下千里坦承，在35歲之後在演藝圈的工作機會急劇減少，促使她決定轉型從政。2011年東日本大地震時，她參與災區救援工作，從此對公共服務產生興趣，並在2019年12月31日正式與經紀公司解約，告別寫真界。

森下千里的政治之路並非一帆風順。她首次參選是在2021年3月，代表自民黨角逐第49屆眾議院選舉，卻在宮城縣第五選區敗給反對黨對手。2024年第50屆眾議院選舉，她透過比例代表制當選，但過程充滿爭議，黨內將她調離選區「一線戰場」，安排在東北地區擔任比例代表候選人，無須與對手直接競爭即可「保送」當選。

儘管如此，森下千里曾因不知道糧食自給率定義，而在政治節目中出糗，而她不專業的表現，也讓外界對此次任命感到不滿。2022年在日經東大TV節目中，被問及「糧食自給率」定義時，森下詞不達意地回答，「就是國內消費的糧食在國內的消費率」。當主持人進一步追問分子分母為何時，她陷入沉默，最後只能表示，「對不起，我腦子一片空白」，這段影片播出後為她帶來強烈負面印象。

在政策立場上，森下千里基本跟隨高市早苗路線，包括反對女性天皇、反對夫妻不同姓、贊成憲法改革等保守主張。今年5月她參與制定自民黨《2025年女性基本政策》，支持引入配額制度，將一定比例選舉席位分配給女性候選人。

這項人事任命公布後，日本民眾反應激烈。有網友直言，「連糧食自給率都不懂的森下千里，竟然當上了政務次官」、「前明星政客完全沒必要，高市如果找不到比前明星更有能力的人，那就完了」等。

10/23 全台詐欺最新數據

