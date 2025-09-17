　
生活

從衣櫃到錢包都清爽！一進一出原則打造不再浪費的生活

▲▼購物,消費,衣服,一進一出,省錢,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲買進新衣前，先挑一件舊衣捨去，一進一出收納法則讓衣櫃與生活都更清爽。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

滑手機時，隨手加進購物車、期待包裹送到門口的同時，你大概很少想到這些新買的東西到底要放哪裡？直到有一天，硬是想把另一件毛衣塞進已經爆滿的衣櫃，或想把新唇膏擠進根本關不起來的抽屜時，你才會驚覺：是時候改變了！為了避免雜物堆積，其實只要簡單遵守「一進一出」原則即可，也就是每帶一樣新東西回來，就要讓一樣舊物離開。如此一來不僅能避免囤積，更是防止過度消費的聰明招數！

為什麼「一進一出」能幫你存下錢？

根據國外網站《Bustle》理財規劃師兼個人理財專家Bobbi Rebell的說法，「一進一出」的重點在於讓花錢前更有意識，它不只是避免雜物堆滿，更能夠提醒自己：很多時候你已經擁有足夠的東西，甚至一半想買的東西根本不需要。

她舉例：「如果在買東西前，先想想你願意丟掉什麼，往往會發現自己早就有差不多的東西。」例如，當你翻抽屜找要淘汰的物品時，可能會翻出一件和購物車裡幾乎一模一樣的裙子，光是這樣就讓你省下了50美元。

這個方法也能替你爭取一點時間，讓你從衝動購物中「踩煞車」。比方說，眼看一件商品因為爆紅即將售罄，你正準備手滑結帳，但「一進一出」迫使你先停下來，思考要捐掉什麼，這一停，購物的衝動可能就淡了。

Rebell認為，這就像一個「減速帶」，讓你放慢腳步，獲得難得的清醒時刻。當你真的動手去翻找「可捨棄」的物品時，你也會更明白自己到底有多少東西，進而意識到金錢的流向。

▲▼購物,消費,衣服,一進一出,省錢,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

「一進一出」的實際應用

假設你看上了一件秋天要穿的新外套，但衣櫃裡其實已經有不少件。Rebell建議：「在買之前，先檢視一下衣櫃和收納箱，看看現有的外套有哪些。」過程中，你可能會發現有件其實早就忘記的外套，依然很可愛；或者被眼前滿滿的衣服嚇到，反而徹底打消再買的念頭。如果是這樣，你就成功省下了150美元。

當然，如果最後你還是想買，那也沒問題。「一進一出」給你另一個選擇：把淘汰的那件拿去轉賣。這樣一來，不只避免堆積，還能額外賺點零用金。簡單來說，「一進一出」讓你不再盲目購物，幫助你減少囤積，同時守住荷包。這是一個小小的生活習慣，卻能帶來長遠的理財與生活效益。

每日新聞精選

09/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

