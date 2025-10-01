　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

換季不手忙腳亂！整理顧問分享夏季衣物收納4重點

▲▼換季,夏天,秋冬,衣服,衣櫃,收納。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲整理收納顧問大森智美建議，換季前先篩選並清潔夏季衣物，保持衣櫃「七至八分滿」並留兩成空間，才能避免潮濕與皺摺，讓新季衣物更好安置。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著酷暑漸退、秋意漸濃，不少民眾開始準備換季整理衣櫃。日本網站《TRILL》文章分享整理收納顧問大森智美的收納方法，她認為每到換季時，許多人急著添購秋冬新衣，但真正能讓衣櫃變得輕盈、心情也煥然一新的關鍵，其實是在換季前先做好「夏季衣物的整理與收納」。她強調，妥善整理與清潔過季衣物，不僅能讓衣櫃維持整潔，也能避免明年再度換季時增加負擔，以下就是她歸納出的4個收納步驟。

Step 1：先篩選，決定哪些衣服要留下

想要讓衣櫃更好用，第一步就是減少到適合自己的量。衣櫃塞得滿滿，換季時不只整理麻煩，每天選衣服也變得更耗時。

換季正是整理衣物的最佳時機，先從「今年夏天穿過的衣服」開始篩選。因為記憶還很新鮮，判斷會比較容易。以下幾種衣服建議直接淘汰：

●今年完全沒穿過，甚至好幾年都沒穿的衣服

●已經穿舊或失去彈性、光澤，需要大費周章修補卻提不起勁的衣服

●怎麼搭都不好看的款式

這些衣物留下也只是占空間，明年穿上的機會極低，不如果斷放手。

Step 2：收進去前先「保養」

準備留下的衣服務必先洗乾淨、燙平再收。夏季衣物常殘留汗漬、皮脂或防曬用品，如果沒洗乾淨就收納，隔年容易發黃、產生異味或損傷纖維。

此外，衣服如果皺巴巴地收起來，不但容易壓出深痕，也會佔掉更多空間，看起來也不美觀。雖然多花點時間，但明年拿出來就能立刻穿上乾淨平整的衣服，非常值得。另外，夏天穿過的涼鞋、拖鞋也別忘了先清理乾淨再收。

如果覺得整理太麻煩，可能代表平時擁有的衣物量已經超過自己的管理能力。這時就該重新檢視：現在擁有的衣服，是不是自己真正需要、且能好好維護的量？

▲▼換季,夏天,秋冬,衣服,衣櫃,收納。（圖／取自免費圖庫pexels）

Step 3：收納時記得「留兩成空間」

不論是放在抽屜、收納箱，或是用真空袋、收納袋放到衣櫃上層，都應該盡量維持七至八分滿，保留兩成空間讓空氣流通，才能避免潮濕與皺摺。

大森智美採取的方式是「四季通用衣櫃」，當衣服經過嚴選後，幾乎不需要大規模換季。她表示，其實真正常穿的衣服就那幾件，適度減量能省下許多換季的時間和心力。

她強調無論是哪種收納方式，都建議趁機將收納空間一併清理乾淨，再放回整理好的衣物。

Step 4：季節小物也要有專屬位置

大森智美表示在整理現場最常被問到的，就是「季節限定小物」該放哪？夏季的小物像是泳衣、袖套、防曬手套、降溫頸圈等，冬季則有手套、圍巾、毛帽等。

她建議在衣櫃上層或收納盒裡設一個固定位置，專門收放這些季節小物。和衣服一樣，先篩選、清洗乾淨後再收納，這樣換季時不必東翻西找，也能保持整齊。

換季收納，其實是「整理生活」

雖然台灣天氣還很熱，但隨著天氣逐漸轉涼，不妨找個有空的週末開始動手整理夏季衣物吧！好好收起過季衣服，不僅能延長衣物壽命，還能讓秋冬新衣有更多空間入住。當衣櫃乾淨有序，生活自然也會更舒心愉快。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

學者評「駕照3新制」85分　呼籲：2年沒成效應恢復每6年換照

快訊／17:55台南新市區規模3.5地震　最大震度2級

後年10月起考機車駕照要「通過4關卡」　駕訓費爭取調漲

讀沒興趣的書9年！他畢業5年「存到800萬」　曝累積資產祕訣

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

張曼娟曾遇恐怖情人！檢察官成「最難忘貴人」　大票爆迴響

鏟子超人熱血救災　正妹換衣服「遭噁男偷窺」怒：他x的垃圾

58％重症是長輩！高市流感疫苗開打抽50吋電視　接種資格一次看　

歐德集團首度攜手灣聲樂團　與VIP舊客戶共享心靈盛宴

高雄愛河突變「咖啡河」！嚇壞民眾　環保局採樣揭真相

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

【首迎上班上學日】直擊公館圓環首上班日塞爆！　網曝「羅斯福路往台北」連機車都不動

秋季養髮之道　溫和清潔是第一步

秋季養髮之道　溫和清潔是第一步

季節交替髮絲容易乾荒粗糙，就頭皮屑也都出來湊熱鬧，這時應把重點放在溫和清潔，當頭皮洗乾淨，狀態穩定不敏感，自然能養出健康髮絲，秀髮健康了，做好保濕步驟，髮質自然亮起來！

換季爛臉妝不貼？避免美白酸類

換季爛臉妝不貼？避免美白酸類

2025秋冬妝髮趨勢大解析

2025秋冬妝髮趨勢大解析

換季過敏好崩潰　營養師曝3種「地雷食物」

換季過敏好崩潰　營養師曝3種「地雷食物」

