換季不手忙腳亂！整理顧問分享夏季衣物收納4重點

整理收納顧問大森智美建議，換季前先篩選並清潔夏季衣物，保持衣櫃「七至八分滿」並留兩成空間，才能避免潮濕與皺摺，讓新季衣物更好安置。

隨著酷暑漸退、秋意漸濃，不少民眾開始準備換季整理衣櫃。日本網站《TRILL》文章分享整理收納顧問大森智美的收納方法，她認為每到換季時，許多人急著添購秋冬新衣，但真正能讓衣櫃變得輕盈、心情也煥然一新的關鍵，其實是在換季前先做好「夏季衣物的整理與收納」。她強調，妥善整理與清潔過季衣物，不僅能讓衣櫃維持整潔，也能避免明年再度換季時增加負擔，以下就是她歸納出的4個收納步驟。

Step 1：先篩選，決定哪些衣服要留下

想要讓衣櫃更好用，第一步就是減少到適合自己的量。衣櫃塞得滿滿，換季時不只整理麻煩，每天選衣服也變得更耗時。

換季正是整理衣物的最佳時機，先從「今年夏天穿過的衣服」開始篩選。因為記憶還很新鮮，判斷會比較容易。以下幾種衣服建議直接淘汰：

●今年完全沒穿過，甚至好幾年都沒穿的衣服

●已經穿舊或失去彈性、光澤，需要大費周章修補卻提不起勁的衣服

●怎麼搭都不好看的款式

這些衣物留下也只是占空間，明年穿上的機會極低，不如果斷放手。

Step 2：收進去前先「保養」

準備留下的衣服務必先洗乾淨、燙平再收。夏季衣物常殘留汗漬、皮脂或防曬用品，如果沒洗乾淨就收納，隔年容易發黃、產生異味或損傷纖維。

此外，衣服如果皺巴巴地收起來，不但容易壓出深痕，也會佔掉更多空間，看起來也不美觀。雖然多花點時間，但明年拿出來就能立刻穿上乾淨平整的衣服，非常值得。另外，夏天穿過的涼鞋、拖鞋也別忘了先清理乾淨再收。

如果覺得整理太麻煩，可能代表平時擁有的衣物量已經超過自己的管理能力。這時就該重新檢視：現在擁有的衣服，是不是自己真正需要、且能好好維護的量？

Step 3：收納時記得「留兩成空間」

不論是放在抽屜、收納箱，或是用真空袋、收納袋放到衣櫃上層，都應該盡量維持七至八分滿，保留兩成空間讓空氣流通，才能避免潮濕與皺摺。

大森智美採取的方式是「四季通用衣櫃」，當衣服經過嚴選後，幾乎不需要大規模換季。她表示，其實真正常穿的衣服就那幾件，適度減量能省下許多換季的時間和心力。

她強調無論是哪種收納方式，都建議趁機將收納空間一併清理乾淨，再放回整理好的衣物。

Step 4：季節小物也要有專屬位置

大森智美表示在整理現場最常被問到的，就是「季節限定小物」該放哪？夏季的小物像是泳衣、袖套、防曬手套、降溫頸圈等，冬季則有手套、圍巾、毛帽等。

她建議在衣櫃上層或收納盒裡設一個固定位置，專門收放這些季節小物。和衣服一樣，先篩選、清洗乾淨後再收納，這樣換季時不必東翻西找，也能保持整齊。

換季收納，其實是「整理生活」

雖然台灣天氣還很熱，但隨著天氣逐漸轉涼，不妨找個有空的週末開始動手整理夏季衣物吧！好好收起過季衣服，不僅能延長衣物壽命，還能讓秋冬新衣有更多空間入住。當衣櫃乾淨有序，生活自然也會更舒心愉快。