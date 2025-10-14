庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

▲庫克訪問上海，獲贈ZIMOMO。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

蘋果執行長庫克昨（13）日突然現身大陸，第一站就是參觀上海的THE MONSTERS十周年巡展，泡泡瑪特創始人王寧、LABUBU藝術家龍家升在展覽現場與庫克進行互動。同日晚間，庫克出現在Apple Store旗艦店抖音直播間，進行面向大陸消費者的首場直播帶貨。

此次是庫克在今年內的第二次大陸之行。今年3月，他曾與蘋果其他全球高管一起出席了2025年中國發展高層論壇。

綜合陸媒報導，王寧、龍家升與庫克一起參觀了LABUBU系列原創手稿和各項產品。龍家升現場向庫克展示了如何在iPad Pro上繪製LABUBU，王寧還向庫克贈送了驚喜禮物「LABUBU的大首領ZIMOMO」。

今年是LABUBU誕生十周年，泡泡瑪特為包括LABUBU在內的THE MONSTERS舉辦了為期一年的全球巡迴紀念展覽，首站在上海，未來還會陸續登陸包括北京、台北、香港、東京、巴黎、紐約等多個城市。

▲庫克參觀上海THE MONSTERS十周年巡展。

同日晚間，庫克突然出現在Apple Store旗艦店抖音直播間，與大陸網友打招呼，並和其他員工一起完成了他面向大陸消費者的首場直播帶貨。隨後，「庫克來抖音直播了」迅速登上熱搜榜。

庫克還在直播中宣布：iPhone Air將於下周在大陸正式發售，本周五（10月17日）開始接受預訂。他隨後拿出一台iPhone Air進行展示，並對網友表示，「非常輕，好像能飛走」。

大陸三大電信商昨日晚間也先後宣佈，已獲工信部批准開放eSIM手機商用試驗，中國移動、中國聯通和中國電信皆獲得批覆許可，代表eSIM手機服務可正式在大陸31個省區市上市銷售。同時，大陸民眾也將可以購買，需使用eSIM功能的iPhone Air手機「國行版（陸版）」。

▼庫克現身直播間。