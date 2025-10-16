iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭　夜拍更亮、景深更自然

▲iPhone 17 Pro鏡頭 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果下一代旗艦 iPhone 18 Pro 傳出將迎來重大攝影升級。根據韓媒《ETNews》報導，蘋果計畫在 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 上導入全新「可變光圈」主鏡頭技術，這將是 iPhone 首度採用此類相機結構。

報導指出，新相機將取代現有的主廣角鏡頭，與超廣角與望遠鏡頭並列。所謂可變光圈，能根據拍攝環境自動調整進光量，在暗處開大光圈以捕捉更多光線，在明亮環境則縮小光圈以防止過曝，同時讓使用者能更靈活控制景深效果。

知情人士透露，蘋果已與供應鏈展開合作討論，鏡頭模組將由 LG Innotech 與鴻海（Foxconn）負責製造，致動器則由中國的立訊精密（Luxshare ICT）與舜宇光學（Sunny Optical）供應。 值得注意的是，蘋果過去從未在 iPhone 上採用可變光圈設計，從 iPhone 14 Pro 到 iPhone 17 Pro 的主鏡頭皆維持固定 f/1.78 光圈。而三星早在 2018 至 2019 年的 Galaxy S9、S10 上曾試水溫，但因厚度與成本問題而中止。

這項消息也呼應分析師郭明錤去年底的預測，他指出 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 將在 2026 年秋季登場，同場亮相的還包括新一代 iPhone Air 2 與蘋果首款摺疊 iPhone。

可變光圈若順利登場，將使 iPhone 在夜拍與景深表現上更貼近專業相機水準，也顯示蘋果正積極強化影像技術，為未來幾年的手機攝影體驗開創新階段。