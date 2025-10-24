　
社會 社會焦點 保障人權

獨／清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區清泉崗旁寧靜社區今日凌晨發生命案，范姓兇嫌跑到死者黎男宿舍，持水果刀刺擊胸腹部致死，范男稍早在大里區落網。據掌握，21歲黎男凌晨4點半左右，從宿舍步出，倒退方式行走，看似在害怕遠方，踉蹌跌倒，一度又站起，最後倒在鄰居車旁，大量失血，被鄰居發現報案。現在驚悚的逃命畫面曝光。

事發地點位在清泉岡機場附近的寧靜小巷，報案民眾指稱，今日4點左右原本要起床運動，結果聽到吵雜聲，4點半左右發現年輕男子倒臥在小巷中央，原本以為是有人喝醉，結果發現不對勁，趕緊通報119，救護到場後，在現場做了CPR，才把人送醫。

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中清泉崗機場旁社區今日凌晨傳出命案，死者黎男（圖中）凌晨跑出宿舍，疑似害怕遠方兇嫌。（圖／民眾提供）

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

▲▼黎男再次爬起後，往小巷深處走，二度倒下，地面沾滿血跡。（圖／民眾提供）

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

《東森新媒體ETtoday》掌握事發監視器，只見穿著帽T、短褲的黎男，從宿舍小門離開後，往巷弄深處走去，還往宿舍門口望，疑似在害怕兇嫌追上來，後來跌倒在地，又快速爬起操作手機，但走沒幾步再次跌倒，還全身抽搐，再次奮力爬起後，可見地面沾滿血跡，黎男整個人又撞擊車輛，就再也沒起身過。

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

▲▼事發地點在清泉崗機場旁寧靜小巷。（圖／記者許權毅攝）

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

有鄰居說，當時還以為死者是受傷或是酒醉，才會撞擊車輛後跌倒，沒想到是遭人殺害，相當驚悚。社區鄰居們都說，該戶除了一些台灣人，有住著大量移工，出入相當複雜，也時常有問題，該條小巷短短幾十米，卻有多達10幾支監視器。

大雅警分局今日4時許獲報後，立即封鎖現場採證，循線追查犯嫌范男（32歲）持水果刀刺擊黎男（21歲）後，隨即往太平、大里一帶逃逸，專案小組先是在太平一處找到同車5名失聯移工，今日下午13點左右在大里找到范男，將人逮捕，全案朝傷害致死罪嫌偵辦。據悉，雙方雖然是同鄉，但是並非同事或是同宿舍友人，是何動機釀范男殺意，有待檢警調查釐清。

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

▲▼死者清晨倒臥在路邊，送醫不治，小社區發生命案，鄰居相當訝異。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／台中命案！移工打死同鄉落網

台中市大雅區今日凌晨4時許傳出命案，一名越南籍移工與同鄉發生爭吵，竟將對方活活打死，隨即逃逸。他逃亡9小時後，今日下午1時許循線在大里區被專案小組逮捕到案，全案朝傷害致死罪嫌偵辦中。

高雄「全面禁」廚餘養豬！未來改用飼料

法式餐廳爆疑食物中毒！餐點有海鮮、依比利豬　

非洲豬瘟害他破產老豬農：兒子工地找工作

軍人行車糾紛打到偵查隊小隊長

