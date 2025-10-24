收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」3年收賄50萬　殯葬所員工慘了

▲屏東縣枋寮殯葬所2員工遭判刑。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東縣枋寮殯葬所許、吳姓2員工收受殯葬業者賄絡，安排遺體「插隊火化」，3年來共貪汙50萬1900元。全案經最高法院審理，兩人被依犯17個共同犯公務員對於職務上之行為收受賄賂罪，各合併處4年徒刑，褫奪公權3年。全案定讞。

判決指出，許、吳2人受枋寮鄉公所僱用，在枋寮殯葬所負責接待家屬、安排棺木進爐次序、火化爐具操作、撿骨等工作，卻收受殯葬業者紅包賄賂，安排遺體插隊火化事宜。

據調查，業者會事先和許聯絡，再由許告知吳配合安排預約爐位，若許不在，業者也會直接找吳安排，並將錢夾在便當盒、香菸盒、包在衛生紙、放男廁儲藏室或當場面交等方式交錢，要求遺體插隊安排在良辰吉時火化，賄絡款項皆由許、吳兩人平分。

從2019年1月起至2022年3月14日被查獲止，許、吳3年來收受17家殯葬業者賄賂，以每具遺體200到2000元不等行情，收受金額合計高達50萬1900元。全案曝光後，許、吳各被依犯17個共同犯公務員對於職務上之行為收受賄賂罪，合併處4年徒刑，褫奪公權3年。

許、吳上訴到最高法院，許辯稱，他是中低收入戶，還要扶養2幼子和罹病的父母，他會收受賄絡，是因為喪家想順利火化而主動給錢，他「遵循前人陋習而被動收下」，惡性非大，且已繳回犯罪所得，態度良好，情有可原，求法官減刑。吳則表示他聽從許的指示，且是喪家為了去晦氣、霉運等習俗而主動提供紅包，他已知錯。

不過最高法院審理，法官不採信兩人說法，維持原判，全案定讞。