　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東啟動10大防疫措施　嚴防非洲豬瘟入侵

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

台中市通報發現疑似非洲豬瘟案例，屏東縣政府今（22）日召開緊急會議，全面配合農業部應變作為，縣長周春米並指示啟動10大措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理等，同時展開聯合稽查，全力防堵非洲豬瘟入侵。

根據農業處統計，屏東縣登記飼養豬隻頭數超過百萬隻，是全國第二多，其中有98家業者使用廚餘養豬，廚餘養豬頭數比例約佔全縣飼養豬隻17%。


非洲豬瘟首次在台灣被檢出，縣府團隊嚴陣以對，除研議因應措施外，也請民眾不要恐慌，非洲豬瘟不會感染人，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。

周春米指示縣府團隊立即啟動10大措施如下：

1. 啟動全縣養豬場疫情調查，加強高風險公共區域消毒，即時防堵疫情。
2. 加強養豬場監測，透過公所、產業團體發放防疫消毒水。
3. 請各養豬產業團體落實豬場生物安全管制，及屏東縣獸醫師公會獸醫師契約場疫情通報。
4. 肉品市場與屠宰場運輸車輛GPS稽查及每日消毒，縣府派員查核。
5. 配合全國禁用廚餘養豬期間，農業處、環保局、動防所、警察局即日啟動聯合稽查。
6. 成立化製集運車管制及消毒站，並公告管制期間禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理。
7. 加強監督化製場進出車輛及人員清洗及消毒，與採樣監測及異常死亡量通報。
8. 配合中央監控豬肉供給調節機制，維持市場穩定。
9. 環保局要求各鄉鎮市清潔隊收集之廚餘，管制期間暫送掩埋場進行堆肥處理。
10. 教育處請各學校中央廚房主辦學校及團膳業者全面清查營養午餐豬肉來源有無涉及案發畜牧場，啟動因應備案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
非洲豬瘟可怕在哪？　9大QA一次看
坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒？　製作單位發聲
快訊／豬瘟衝擊營養午餐！　縣府急改菜單
快訊／鄭麗文首波人事出爐　李乾龍回鍋接副主席、秘書長
一票人力挺坤達！不捨喊：會等他回來　留言2派戰翻
剛開園就虐兒！　兒遭師「胸口碎大石」母崩潰
快訊／非洲豬瘟入侵　賴清德發聲了
驚險畫面曝！台鐵平溪線「鐵軌懸空」路基流失
新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東啟動10大防疫措施　嚴防非洲豬瘟入侵

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡　黃偉哲要求翻修財劃法

台9線馬太鞍溪橋涵管便道搶修完成　恢復正常通行

慈大團隊赴德參加國際發明展　2項自研創新裝置參與競賽交流

1個月停靠2次！「海洋富士號」再訪花蓮港　250旅客單日走5行程

長者功能評估助　南投衛生局推「長者量六力LINE@」

與那國町小學畢旅！東大門夜市嚐珍奶、台式馬卡龍　大喊好吃

從農村到街區青年站上台南公共舞台　五團隊提案接軌政策黃偉哲力挺

桃園大園尖山考古展示4週年　10/25~26館慶活動登場

桃園燒千萬辦活動未創造產值？　市議員謝美英籲取經高雄

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

屏東啟動10大防疫措施　嚴防非洲豬瘟入侵

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡　黃偉哲要求翻修財劃法

台9線馬太鞍溪橋涵管便道搶修完成　恢復正常通行

慈大團隊赴德參加國際發明展　2項自研創新裝置參與競賽交流

1個月停靠2次！「海洋富士號」再訪花蓮港　250旅客單日走5行程

長者功能評估助　南投衛生局推「長者量六力LINE@」

與那國町小學畢旅！東大門夜市嚐珍奶、台式馬卡龍　大喊好吃

從農村到街區青年站上台南公共舞台　五團隊提案接軌政策黃偉哲力挺

桃園大園尖山考古展示4週年　10/25~26館慶活動登場

桃園燒千萬辦活動未創造產值？　市議員謝美英籲取經高雄

沒當黃子韜伴郎「劉宇寧尬笑回應了」！背後原因曝光　婚禮暖舉被讚爆

鄭麗文當選黨主席抱怨賴清德只送一盆花　王世堅：心意最重要嘛！

ETF投資熱潮！11檔海外股票加入戰局　009811居定期定額三冠王

高雄小港漁港傳火警！漁船起火濃煙竄天　消防灌水搶救中

查扣詐團的麥拉倫、特斯拉+黃金條塊　桃園分署11/4拍賣

董至成攜手長輩錄實境！連曬10小時中暑脫皮　自嘆不如曝秘辛

不是怕傳染人！非洲豬瘟可怕在哪「9大QA」來了　懶人包一次看

燕子口堰塞湖暫未擴大　太魯閣高山地區明起部分開放

「超辣真空戰袍」挨轟不雅！曾莞婷回擊酸民：裡面那件不叫內褲

苗栗騎士雨中倒路邊！路人喊他沒反應　報案發現已死亡多時

【尋求目擊者】台74甲「大塊塑膠布」迎面飛來！　騎士閃避不及慘摔

地方熱門新聞

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

澎湖恐怖12級強風！國家警報大響

捷運藍線核定！全長8.39公里台南2026年底動工

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

快訊／屋我尾山一天2山難

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡黃偉哲要求翻修財劃法

桃園燒千萬辦活動未創造產值　議員籲學高雄

2025虎尾毛巾節登場　打造雲林品牌亮點

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

台中市檢出疑似非洲豬瘟案例，農業部緊急宣布自今（22）日中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰5天。究竟非洲豬瘟為何如此可怕，對台灣的產業又有何衝擊，《ETtoday新聞雲》整理10大QA，讓讀者一次看明白。

台中爆非洲豬瘟！雲林縣府急成立預防小組

台中爆非洲豬瘟！雲林縣府急成立預防小組

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

關鍵字：

屏東非洲豬瘟防疫養豬周春米

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

表面溫和實則非常固執三大星座！

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面