社會 社會焦點 保障人權

男公關一刀穿心刺死人夫！二審仍判無期...被問有無後悔不吭聲

▲▼男公關吳禹劭刺死人夫，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲男公關吳禹劭刺死人夫，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市擔任男公關的吳禹劭，2023年間陪著陳姓人妻在包廂喝酒解悶，陳妻的李姓丈夫帶人衝進包廂內，還亂噴辣椒水攻擊。吳男暴怒，持刀攻擊李男，一刀刺破李男心臟，害他殞命。一審國民法官將吳男重判無期徒刑。案經上訴，高等法院二審22日駁回上訴，仍維持無期徒刑。可上訴。

判決指出，吳男在「男模會館」擔任陪酒，而與曾在八大行業工作的陳女熟識。陳女因經常遭受李姓丈夫家暴，心情鬱悶，2023年11月15日凌晨4點多，找了吳男到台北市中山區某酒店包廂內，一起飲酒唱歌，現場還有陳女的王姓友人。不料李男得知後，找了幾名友人前往鬧場。

一夥人衝進包廂後，大呼小叫，李男出手要拉陳女離開，而與現場的吳男、王男等人發生拉扯。李男的友人拿出辣椒水，朝對方噴射，現場更加混亂。吳男抽出隨身攜帶的黑色金屬折疊刀，攻擊李男，李男負傷逃出包廂，王男則從後趕上，在大廳處壓制李男，持酒瓶攻擊李男頭部。

吳男也趁亂從背後持刀刺擊李男後背3刀，李男最後傷重不支倒地，奄奄一息，鮮血染紅整個大廳。經送醫急救後，李男因心臟遭刺破，出血性休克，急救不到2小時就宣告不治。

警方趕赴現場，逮捕吳男、王男等人，吳男交出兇刀，2人隨即遭到羈押。而後王男獲得15萬元交保，但他交保後就棄保潛逃，遭到檢方通緝。案經檢方依照「殺人」等罪嫌提起公訴。一審台北地院國民法官審理後，吳男雖主張自首，但國民法官認為這仍與自首要件不符合，不予適用；此外國民法官認為吳男犯案手段極為兇殘、犯罪手段惡性重大，犯行所生之危害至鉅，因此重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後於22日宣判，高院仍認為他手段兇殘，惡性重大，因此駁回上訴，維持無期徒刑、褫奪公權終身。吳男還押時，記者詢問他是否後悔？有無賠償被害人？他都不願回答。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2025司法影展　司法院盼展開跨界對話

2025司法影展　司法院盼展開跨界對話

司法院「司法影展」今年再次與「金馬影展」合作，精選包含《我的爸爸是死刑犯》在內的6部國內、外司法相關議題電影、劇集，涵蓋當代司法關鍵議題。司法院代理院長謝銘洋表示，希望藉由電影的光影語言魅力，吸引民眾深入瞭解司法議題，以利展開跨界對話。

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

藏兒少性影像二審將宣判　黃子佼和解30人...3人還在談

藏兒少性影像二審將宣判　黃子佼和解30人...3人還在談

13歲食人魔殺同學！　電鋸分屍吃下肚

13歲食人魔殺同學！　電鋸分屍吃下肚

律師黃振銘涉貪定讞　遭律懲會除名

律師黃振銘涉貪定讞　遭律懲會除名

男公關人夫殺人心臟判刑高等法院二審國民法官

