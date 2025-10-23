歐盟制裁俄羅斯納19家陸企　陸外交部：強烈不滿，已提出嚴正交涉

▲歐盟對俄倫斯祭出新一輪制裁。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

歐盟昨（22）日宣佈啟動第19輪對俄羅斯制裁，首次將多家中國煉油及貿易企業納入制裁名單，理由是「協助俄方規避出口限制」。對此，大陸外交部表達強烈不滿與堅決反對，強調已向歐方提出嚴正交涉，並警告將採取必要措施維護中國企業正當權益。

據了解，歐盟同意因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施新的制裁，並將制裁範圍擴大到多個國家，包括12家中國公司和3家印度公司，理由是這些公司幫助俄羅斯繞過西方，在技術轉讓及軍工生產方面的制裁。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「歐方一再以涉俄為由對中國企業發起非法單邊制裁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。」

郭嘉昆指出，中國不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，始終致力於勸和促談，沒有向衝突任何一方提供致命性武器，並嚴格管控軍民兩用物項出口，「包括歐美在內的大多數國家都在同俄羅斯開展貿易，歐方根本沒有資格對中俄企業正常交往合作說三道四。」

郭嘉昆強調，敦促歐方停止借題發揮、損害中方利益，否則將破壞中歐關係的健康穩定發展。

根據歐盟理事會22日公佈的制裁細節，本輪為第19輪對俄制裁方案，措施涵蓋禁止進口俄羅斯液化天然氣、限制俄外交官出行，並將俄羅斯「影子船隊」中117艘運輸船列入黑名單。