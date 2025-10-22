俄連夜狂轟能源設施！烏克蘭多地停電　6死18傷「6月大嬰兒喪命」

▲ 俄軍鎖定能源基礎設施，民宅也被波及。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯22日對烏克蘭發動大規模無人機和飛彈攻擊，造成至少6人死亡及18人受傷。這波攻擊發生於美國總統川普暫緩與俄羅斯總統普丁會晤計畫的隔天，鎖定烏國能源基礎設施，引發全國多地緊急停電。

綜合《美聯社》及《法新社》，烏克蘭能源部長表示，俄軍連夜對能源設施展開「大規模聯合攻擊」，目標顯然是在冬季來臨前癱瘓電力系統。基輔政府負責人特卡欽科（Tymur Tkachenko）證實，這波攻擊已造成至少18人受傷。

基輔州波赫雷比村（Pohreby）一處民宅遭襲起火，搜救人員在現場尋獲3具遺體，包括一名6個月大嬰兒和12歲女童。區域首長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）痛心表示，「這對整個社區、基輔地區和國家來說都是場悲劇。」聶伯區則有一棟16層住宅大樓遭無人機殘骸擊中引發大火，造成2人死亡。

烏國總統澤倫斯基痛批，「又一個證明俄羅斯沒有受到足夠壓力以結束戰爭的夜晚」，呼籲歐盟、美國和G7集團採取更嚴厲制裁。烏軍也在21日夜間發射「暴風影」飛彈（Storm Shadow），炸毁俄國布良斯克地區一座化工廠，主要生產火藥、爆裂物和飛彈燃料。

川普原定近期在布達佩斯與普丁會面，但在美國國務卿盧比歐與俄國外交部長拉夫羅夫通話後決定暫緩，稱他不願參加「浪費時間」的會談。烏克蘭則正尋求購買25套愛國者防空系統，盼能利用凍結的俄國資產及盟國協助以強化防禦能力。