　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄連夜狂轟能源設施！烏克蘭多地停電　6死18傷「6月大嬰兒喪命」

▲▼俄羅斯22日對烏克蘭發動大規模無人機和飛彈攻擊。（圖／路透）

▲ 俄軍鎖定能源基礎設施，民宅也被波及。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯22日對烏克蘭發動大規模無人機和飛彈攻擊，造成至少6人死亡及18人受傷。這波攻擊發生於美國總統川普暫緩與俄羅斯總統普丁會晤計畫的隔天，鎖定烏國能源基礎設施，引發全國多地緊急停電。

綜合《美聯社》及《法新社》，烏克蘭能源部長表示，俄軍連夜對能源設施展開「大規模聯合攻擊」，目標顯然是在冬季來臨前癱瘓電力系統。基輔政府負責人特卡欽科（Tymur Tkachenko）證實，這波攻擊已造成至少18人受傷。

基輔州波赫雷比村（Pohreby）一處民宅遭襲起火，搜救人員在現場尋獲3具遺體，包括一名6個月大嬰兒和12歲女童。區域首長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）痛心表示，「這對整個社區、基輔地區和國家來說都是場悲劇。」聶伯區則有一棟16層住宅大樓遭無人機殘骸擊中引發大火，造成2人死亡。

烏國總統澤倫斯基痛批，「又一個證明俄羅斯沒有受到足夠壓力以結束戰爭的夜晚」，呼籲歐盟、美國和G7集團採取更嚴厲制裁。烏軍也在21日夜間發射「暴風影」飛彈（Storm Shadow），炸毁俄國布良斯克地區一座化工廠，主要生產火藥、爆裂物和飛彈燃料。

川普原定近期在布達佩斯與普丁會面，但在美國國務卿盧比歐與俄國外交部長拉夫羅夫通話後決定暫緩，稱他不願參加「浪費時間」的會談。烏克蘭則正尋求購買25套愛國者防空系統，盼能利用凍結的俄國資產及盟國協助以強化防禦能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE Premium登場！　5大升級功能一次看
快訊／新壽宣布合意解約T17、T18地上權　5大說明曝
台中「整片鷹架」蓋下來！　倒塌瞬間曝
堤頂大道嚴重車禍！多元計程車180度打轉　30歲女拋飛慘死
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢
小煜泛淚把獎獻給大兒子！　認「2歲兒是特殊兒」
閃兵案連環爆「竟是因王大陸耍笨」　她曝始末：台灣寶藏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄連夜狂轟能源設施！烏克蘭多地停電　6死18傷「6月大嬰兒喪命」

淨土沒了！冰島「首度發現蚊子」　專家推測可能原因

日本防衛省嚴重工安事故！60歲技官「慘墜電梯井」　衝撞跌數公尺亡

5歲女童搭郵輪墜海！　竟是媽媽叫她「爬欄杆拍照」

烏干達恐怖車禍63死！　巴士超車釀「4車連環撞」失控翻覆

柬埔寨佛寺驚藏4具韓國人遺體　離奇病死！詐騙主嫌疑參與毒飲料案

「走私菸氣球」闖領空！立陶宛機場被迫停飛　影響近30航班

反擊北京！歐盟擬祭「殺手鐧」貿易措施　報復稀土管制

秘魯示威釀1死百傷！　總統宣布：利馬進入30天緊急狀態

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

俄連夜狂轟能源設施！烏克蘭多地停電　6死18傷「6月大嬰兒喪命」

淨土沒了！冰島「首度發現蚊子」　專家推測可能原因

日本防衛省嚴重工安事故！60歲技官「慘墜電梯井」　衝撞跌數公尺亡

5歲女童搭郵輪墜海！　竟是媽媽叫她「爬欄杆拍照」

烏干達恐怖車禍63死！　巴士超車釀「4車連環撞」失控翻覆

柬埔寨佛寺驚藏4具韓國人遺體　離奇病死！詐騙主嫌疑參與毒飲料案

「走私菸氣球」闖領空！立陶宛機場被迫停飛　影響近30航班

反擊北京！歐盟擬祭「殺手鐧」貿易措施　報復稀土管制

秘魯示威釀1死百傷！　總統宣布：利馬進入30天緊急狀態

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

竹市第四屆青委會啟動　攜手青年共創有感市政

民進黨提4人選戰2026　林國漳尚未入黨、何欣純讚選對會好眼光

「表弟要來拿錢」嘉義婦欲提220萬頻看手機　行員起疑通報阻詐

古久保建二「偷笑」畫面爆紅！還原真相：看到平野也在笑…

為挺滅火器「日傳奇樂團喬行程來台開唱」　YOYO家族、樂天女孩也來了

LINE Premium登場！月付165元2026年試水溫　5大會員權益一次看

俄連夜狂轟能源設施！烏克蘭多地停電　6死18傷「6月大嬰兒喪命」

投資虛擬幣搞詐騙！桃園警冒雨逮車手　保住她168萬

台東警局長親頒破案茶　慰勉破獲連續竊嫌有功團隊

富禮國中射箭館及操場啟用　展現香山教育新風貌

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

國際熱門新聞

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

美國海陸250周年　連長大玩《絕地戰兵2》哽

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

美股收漲218點創新高！科技股走低　台積電ADR跌逾1％

川普施壓烏放棄頓巴斯　軍隊撤出控制區

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

女牙醫神秘失蹤　「前病人路上巧遇」獲救

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

羅浮宮劫案損失慘重　法國檢察官：財損估逾31億元

更多熱門

相關新聞

旋轉木馬突然解體　6歲女童被砸昏腦震盪

旋轉木馬突然解體　6歲女童被砸昏腦震盪

俄羅斯一間兒童遊樂中心傳出意外，3名女童在生日派對上正在開心玩旋轉木馬，沒想到設施運轉一半突然解體，頂部巨大結構直接砸中一名6歲女童，造成女童腦震盪送醫。

終結俄烏戰爭　傳歐洲與烏克蘭聯手制定12點和平方案

終結俄烏戰爭　傳歐洲與烏克蘭聯手制定12點和平方案

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

川普施壓烏放棄頓巴斯　軍隊撤出控制區

川普施壓烏放棄頓巴斯　軍隊撤出控制區

雙普會有變數？　CNN爆這會議已喊卡

雙普會有變數？　CNN爆這會議已喊卡

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭攻擊停電總統

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

安心亞親揭和阿Ken真實關係

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面