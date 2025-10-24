退休金10年歸零！日男「3錯誤」燒光3500萬　害妻變低收

▲日本6旬男子10年間從「黃金退休族」變成「零資產」。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本一名男子原本擁有3500萬日圓退休資金，生活看似無憂，卻因揮霍、投資詐騙及醫療支出等三大致命錯誤，短短10年間從「黃金退休族」變成「零資產」。他過世後，妻子才驚覺存款僅剩50萬日圓（約新台幣10萬元），如今靠每月13萬日圓的年金勉強過活，生活幾乎與低收入戶無異。

根據THE GOLD ONLINE報導，安田崇（化名）生前任職於大型製造企業，60歲退休時年收入約900萬日圓（約台幣189萬元），與妻子奈美子（化名）共同生活，育有兩名女兒。退休初期，他的存款約1500萬日圓，加上2000萬日圓退休金，資產總額高達3500萬日圓（約新台幣740萬元），夫妻倆無房貸、子女也已獨立，原本可過上令人稱羨的安穩晚年。

然而退休後5年間，崇選擇不再工作，反而沉浸於自由人生，頻繁打高爾夫、買外車、重整住家裝潢，開銷甚至超越現役時期。之後，他又誤信社群媒體上認識的人，暗地投入1200萬日圓進行海外房地產投資，結果慘遭詐騙。等到年金開始發放時，夫妻的金融資產僅剩500萬日圓。

屋漏偏逢連夜雨，崇66歲那年被診斷出肺部異常，病情惡化無法手術。由於他完全沒有加入民間醫療保險，兩年的治療費全靠剩餘存款支付，最終病逝時帳戶僅餘50萬日圓。

奈美子在丈夫過世後打開存摺，驚見原本2000萬日圓退休金竟全數蒸發，只能省下開支，選擇不辦通夜、沒有告別式的方式安葬丈夫。由於沒有預先購墓地，最後只得將骨灰安放於崇父母的墓中。

如今69歲的奈美子，每月僅靠6萬5000日圓國民年金與6萬5000日圓遺族厚生年金度日，合計13萬日圓（約台幣2.7萬元）收入幾乎與生活補助相當。

雪上加霜的是，她所居住的老屋屋齡超過40年，日後還可能面臨維修與稅金等額外支出。雖與女兒們商量後，長女願意分擔部分費用，但仍難以擺脫拮据現況。

專家指出，崇的例子揭示許多家庭共同的隱憂，即便退休時資產看似充裕，若缺乏理財規畫、保險保障與風險意識，仍可能在短時間內陷入經濟危機。