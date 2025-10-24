　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

退休金10年歸零！日男「3錯誤」燒光3500萬　害妻變低收

▲▼老人,老先生,長輩。（圖／CFP）

▲日本6旬男子10年間從「黃金退休族」變成「零資產」。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本一名男子原本擁有3500萬日圓退休資金，生活看似無憂，卻因揮霍、投資詐騙及醫療支出等三大致命錯誤，短短10年間從「黃金退休族」變成「零資產」。他過世後，妻子才驚覺存款僅剩50萬日圓（約新台幣10萬元），如今靠每月13萬日圓的年金勉強過活，生活幾乎與低收入戶無異。

根據THE GOLD ONLINE報導，安田崇（化名）生前任職於大型製造企業，60歲退休時年收入約900萬日圓（約台幣189萬元），與妻子奈美子（化名）共同生活，育有兩名女兒。退休初期，他的存款約1500萬日圓，加上2000萬日圓退休金，資產總額高達3500萬日圓（約新台幣740萬元），夫妻倆無房貸、子女也已獨立，原本可過上令人稱羨的安穩晚年。

然而退休後5年間，崇選擇不再工作，反而沉浸於自由人生，頻繁打高爾夫、買外車、重整住家裝潢，開銷甚至超越現役時期。之後，他又誤信社群媒體上認識的人，暗地投入1200萬日圓進行海外房地產投資，結果慘遭詐騙。等到年金開始發放時，夫妻的金融資產僅剩500萬日圓。

屋漏偏逢連夜雨，崇66歲那年被診斷出肺部異常，病情惡化無法手術。由於他完全沒有加入民間醫療保險，兩年的治療費全靠剩餘存款支付，最終病逝時帳戶僅餘50萬日圓。

奈美子在丈夫過世後打開存摺，驚見原本2000萬日圓退休金竟全數蒸發，只能省下開支，選擇不辦通夜、沒有告別式的方式安葬丈夫。由於沒有預先購墓地，最後只得將骨灰安放於崇父母的墓中。

如今69歲的奈美子，每月僅靠6萬5000日圓國民年金與6萬5000日圓遺族厚生年金度日，合計13萬日圓（約台幣2.7萬元）收入幾乎與生活補助相當。

雪上加霜的是，她所居住的老屋屋齡超過40年，日後還可能面臨維修與稅金等額外支出。雖與女兒們商量後，長女願意分擔部分費用，但仍難以擺脫拮据現況。

專家指出，崇的例子揭示許多家庭共同的隱憂，即便退休時資產看似充裕，若缺乏理財規畫、保險保障與風險意識，仍可能在短時間內陷入經濟危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了
嫩妹逃離柬埔寨詐騙園區！　遭「電擊私密處」玩壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

日本兒少自殺529人創新高！　恐怖數字曝：大學生21歲最絕望

美珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　揭最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

野熊闖入村莊！　秋田4人遭襲「頭、臉重傷」倒地

川普、習近平齊聚南韓！李在明緊湊行程曝　聚焦美韓關稅投資

川普怒轟惡劣！　宣布終止與加拿大所有貿易談判

退休金10年歸零！日男「3錯誤」燒光3500萬　害妻變低收

嫩妹逃離柬埔寨詐騙園區！遭「電擊私密處」玩壞：比電影還恐怖

客機飛一半「爆惡臭」195人急返航！　竟是乘客帶腐爛食物

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

日本兒少自殺529人創新高！　恐怖數字曝：大學生21歲最絕望

美珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　揭最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

野熊闖入村莊！　秋田4人遭襲「頭、臉重傷」倒地

川普、習近平齊聚南韓！李在明緊湊行程曝　聚焦美韓關稅投資

川普怒轟惡劣！　宣布終止與加拿大所有貿易談判

退休金10年歸零！日男「3錯誤」燒光3500萬　害妻變低收

嫩妹逃離柬埔寨詐騙園區！遭「電擊私密處」玩壞：比電影還恐怖

客機飛一半「爆惡臭」195人急返航！　竟是乘客帶腐爛食物

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

國際熱門新聞

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

川普宣布：終止與加拿大所有貿易談判

黃仁勳親致電　川普暫緩國民兵進駐舊金山

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

普丁：絕不向美國低頭屈服

川普10/30將在南韓會晤習近平

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

羅浮宮竊案新證據　帽子手套驗出DNA

與中國合資蓋高鐵！印尼「砸2250億」血虧背債

美國機場人力短缺　多地機場「全面停飛」

羅浮宮才被盜　法國又有博物館遭竊

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

更多熱門

相關新聞

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

「拜託尊重一下當地人！」一名女網友警告，去日本旅遊千萬別亂拍當地小孩，「身為日本媽媽只覺得毛骨悚然！」她透露，孩子就讀的3間學校都嚴禁上傳生活照。文章引發討論，網友也直言，「導遊都會提醒不能拍小孩」、「偷拍不道德」，更有人分享朋友在日本街拍小孩遭報警帶回警局。

北韓軍逼近前線紹所　南韓軍隱匿挨批

北韓軍逼近前線紹所　南韓軍隱匿挨批

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

日警「街頭賣大麻」遭逮　買家竟是同事

日警「街頭賣大麻」遭逮　買家竟是同事

實測爆紅　iPhone貼膠帶照樣解鎖Face ID

實測爆紅　iPhone貼膠帶照樣解鎖Face ID

關鍵字：

日本退休金日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面