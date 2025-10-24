北韓士兵投誠　5小時後武裝部隊「逼近前線哨所」！南韓軍隱匿挨批

▲從南韓京畿道坡州的暸望台，望向北韓邊境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓軍方證實，本月19日上午，一名身穿北韓人民軍軍服、未攜帶武器的北韓（朝鮮）士兵徒步越過位於江原道鐵原郡的軍事分界線（MDL），主動向南韓軍方表達投誠意願。不過，韓媒揭露，距離該名士兵脫北僅5小時過後，北韓竟派出疑似追捕小組的武裝軍人越界南下，甚至一度逼近距離南韓前線哨所（GP）僅約200公尺，引發緊張對峙。

根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，19日上午7時左右，南韓軍方在中部前線的軍事分界線附近，透過熱像監視設備（TOD）發現該名北韓士兵行動軌跡，隨後在引導下安全拘捕。該名脫北者為北韓人民軍一般士兵，身穿軍服但未持有武器，他舉起雙手表明「是為投誠而來」，是南韓李在明政府上任以來，首次出現北韓軍人越界投誠的案例。

南韓聯合參謀本部表示，軍方當時在「正常的誘導作戰」下確保該名士兵人身安全，並交由防諜機關調查脫北動機與背景。南韓軍方初步研判，他並非參與邊境地雷設置或圍欄工程的士兵，可能是在前線崗哨執勤時脫逃。

然而，事件發生數小時後，中部前線情勢急轉直下。韓媒引述軍方消息人士指出，當日下午2至3時左右，南韓監測到至少2名持步槍的北韓軍人跨越軍事分界線，進入南側區域。由於研判他們可能是追捕脫北士兵的「北韓追擊小組」，南韓軍方立刻廣播警告，並依程序警告射擊。最終，該批北韓軍人在槍聲後撤退。

▲從南韓京畿道坡州市，望向對面北韓的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，南韓聯合參謀本部在19日當天向媒體發布消息時，卻強調「北韓並無任何特殊動向」。直到後續由《中央日報》等媒體獨家披露，外界才得知當天下午其實曾出現北韓武裝人員越線逼近南韓哨所200公尺的緊張情勢，引發外界質疑軍方刻意隱匿。

對此，南韓聯合參謀本部解釋，脫北事件與北韓武裝人員越界之間相隔超過5小時，無法確認兩者有直接關聯性，因此未立即公開。也有分析指出，南韓軍方可能是基於避免刺激北韓、導致情勢升溫的考量，才選擇低調處理。

更巧合的是，當天西部前線也出現北韓士兵越界事件。《韓聯社》另一篇報導指出，19日上午，約有20名北韓軍人越過京畿道坡州市一帶的軍事分界線南下，南韓軍方多次廣播警告後仍未見其撤退，遂依程序開出警告射擊。北韓士兵隨即未作反應便撤回北側。

南韓軍方研判，這批北韓士兵主要負責埋設地雷與「不毛地」施工等工程作業，可能在過程中一度失誤越界，且兩起事件發生地不同，因此軍方判斷並無直接關聯。