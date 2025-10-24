爸爸沉迷看A片！把2歲女兒鎖車上　她42度活活熱死

▲2歲女童遭父親鎖在車上活活熱死。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

美國一名38歲父親因將年僅2歲的女兒單獨留在車上超過3小時，自己則在家中沉迷電玩、喝酒看色情片，最終導致幼女活活熱死。他22日在亞利桑那州皮瑪縣法院，對殺害2歲女兒派克的二級謀殺罪認罪，未來將面臨20至30年有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，38歲的克里斯多夫．史考萊斯（Christopher Scholtes）7月9日開著2023年Acura轎車回到家中，儘管當時室外氣溫高達攝氏32度，他仍讓當時2歲的小女兒單獨留在車內小睡。雖然他開了空調，但隨後完全忘記車上還有孩子，進屋後就開始玩PlayStation遊戲機、飲酒作樂。

法庭文件顯示，他在當天下午2時02分到2時30分期間網購衣服，並瀏覽色情網站。在他享樂期間，車輛空調系統因長時間運轉自動關閉，車內溫度飆升至攝氏42.7度。直到下午4時過後，被告的麻醉科醫師妻子艾瑞卡（Erika Scholtes）下班返家，詢問小女兒去向，夫妻倆才驚慌衝向車外，但女兒已經因熱衰竭死亡。急救人員將她送往醫院急救，但一小時後仍宣告不治。

▲死亡女童的2名姊姊也曾經被父親關在車上。（圖／翻攝自Facebook）



不僅如此，事發當天史考萊斯已非第一次將女兒留在車上，他在返家前曾前往加油站和超市購物，當時就把女兒留在車上。最令人髮指的是，他還在店內順手牽羊偷酒。他與小女兒中午返家，當時另外兩名分別為9歲與5歲的女兒剛好從公園玩回家，但是也被史考萊斯打發走，要她們自己去玩。

史考萊斯的女兒們告訴警方，父親經常將她們單獨留在車內。其中一名女孩說，「他喝太多酒，媽媽叫他別再把我們留在車上，但他繼續這樣做，他就是這樣害死我妹妹的。」

調查發現史考萊斯有長期酗酒和藥物濫用問題。從夫妻倆的對話紀錄更可發現，史考萊斯多次酒駕載著孩子回家，並且過量飲酒，還吸食古柯鹼。

史考萊斯10月22日出庭時，承認犯下二級謀殺罪，他將於11月21日接受宣判，面臨20至30年有期徒刑且不得假釋。檢察官辦公室指出，他在3月曾拒絕了一項可能只需服刑10年的認罪協商。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕兒虐，請撥打110、113。