　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

被社群綁架！Z世代必聽《青年局外人》心理師：「你值得被愛」比讚數更重要

▲▼新北,新北青年局,邱兆梅,社群,焦慮,心理,駱郁芬,韓森,Podcast,青年局外人。（圖／新北青年局提供）

▲新北市政府青年局Podcast節目《青年局外人》，近期 邀請Z世代青年及臨床心理師，一同來討論網路時代下的真實社交等議題。（圖／新北青年局提供）

生活中心／綜合報導

自2023年底開播以來，新北市政府青年局推出的Podcast節目《青年局外人》，一路以貼近年輕世代心聲為出發點，關注生活、職場、人際與心理健康等議題，成為許多年輕聽眾的陪伴頻道。節目由新北市政府青年局局長邱兆梅主持，以真誠、直白又帶點幽默的語氣，邀請不同領域的青年與專家對談，讓聽眾在故事中看見自己。最近一集〈EP12｜網路時代，真實社交還必要嗎？ft. Z世代青年創作者韓森、臨床心理師駱郁芬〉，聚焦Z世代在社群時代的心理現象，從「比較焦慮」到「假性連結」、從「資訊轟炸」到「自我認同焦慮」，節目中不只拆解焦慮的成因，更鼓勵青年重新與真實世界連結，學會在喧囂的網路中找回平靜與自我。 

無時無刻都在比較焦慮：社群背後帶來的壓力與不安

在演算法主宰的時代，我們每天都被動接收他人的「亮點時刻」，從學業成就、旅遊照到事業分享，社群平台像是一場永無止盡的自我比較競賽。Z世代青年、同時是新聞工作者並經營自媒體的韓森也以自身故事講述這份壓力：「我出社會後才開始經營社群，算很晚起步的。看到同輩主播粉絲數3萬、5萬，甚至後輩都成為主播，會懷疑自己是不是被這個社群軟體遺棄了。」但他後來體悟：「每個人都有自己的時區，不需要跟別人比誰比較快。」

新北市政府青年局局長邱兆梅也以幽默自嘲呼應，提及自己小時候因為黑眼圈被笑，長大後天天擦遮瑕膏。但她「我覺得自信就是，人家說你好你也不覺得怎樣，人家說你不好你也不覺得怎樣，因為你到了那個年紀會知道自己特別擅長、做得好的事情是哪些。」

米露谷心理治療所所長、臨床心理師駱郁芬指出，青春期開始就是建立自我價值的關鍵階段，而社群媒體放大了這種比較文化。「現在的孩子很辛苦，因為他們比較的對象是整個網路上的人，聽見的評語來自全世界，這會把焦慮放大。」她提醒，「焦慮不是病徵，但是真實存在的議題。」當焦慮出現時，可以試著問自己：「我是在欣賞，還是在比較？」這樣的自覺，能幫助人從焦慮中抽離。

假性連結：按讚追蹤再多，卻難有一個真正懂你的人

當社群互動成為主要的人際交流方式，Z世代反而越來越孤單。駱郁芬指出，「假性連結」是現代年輕人常見的心理現象，社群拍漂亮的照片、設計人設，這些都不是錯，只是因為現實中沒有足夠的支撐，只好在社群上滿足自己，但按讚追蹤往往僅是表面上關係緊密，卻缺乏深度交流。「很多人那麼仰賴網路上的回饋，是因為真實生活裡的支援不夠。沒有身邊的人陪伴，也沒有能支撐理想的事情可以做。」她鼓勵青年回到生活裡：「要讓生活重新有真實的支撐，真實的連結才會讓人穩下來。」

韓森也分享，曾有粉絲在現實生活中突然現身、尾隨他上下班，他覺得界線被突破的感覺非常可怕，也讓他意識到，線上互動不等於真實關係。後來，他與學生時代的好友們約定，每年固定一次相聚，聚會上大家拋開手機，重新學會專注於彼此。「那幾天的聊天和笑聲，比任何按讚都療癒。」對此，邱兆梅總結，可以將線上互動看作是橋樑，但不應取代真實連結。真實的擁抱、對話與陪伴，才是建立真實連結、治癒孤單的力量。

海量資訊轟炸：當世界太吵、迷失方向，學會聽見自己

社群即是情感舞台，同時更是資訊戰場。短影音、即時新聞、演算法推播，讓Z世代活在一場永不停歇的資訊洪流中。那是否不用社群就沒煩惱了呢？駱郁芬指出：「這個世代在變化，它不會回頭，所以我們一定得適應。孩子們得學習怎麼在社群裡存活，這是他們的必修課。」她提醒，「不能叫他們不要接觸、不要在意，因為那是他們生活的一部分。」

但由社群引發的焦慮與憂鬱又該如何是好？駱郁芬表示，「焦慮與憂鬱的共通點，是缺乏控制感。」當資訊過多時，大腦無法消化，會陷入「追不及」的焦慮循環。因此她建議，不妨為自己設定使用社群的時間界線，或練習「數位斷食」：「讓身體重新感覺當下，焦慮就會慢慢下降。」

對此邱兆梅非常有感，她分享雖然公務繁忙，但她之前曾報名現代舞課當作自我練習。「那一小時裡，我沒有拍影片、沒有滑手機，只專注在呼吸與動作裡，那時候才發現，原來我還能掌控自己的節奏。」這樣的體驗，讓她重新感受到「真實的成就感」。

當「我」變成別人的定義：別讓社群決定你的價值

在社群的世界裡，「我」常被定義為別人的期待。駱郁芬指出，Z世代的自我認同焦慮，源於過度依賴外界評價。例如按讚數多就開心，減少就沮喪，這就是典型的他人導向價值感，「我們要知道自己的價值，不應該來自別人說我好或不好。真正的價值，是一個人的存在本身。」駱郁芬認為，父母與教育者應該強化孩子的「存在價值」，而非「表現價值」；具體的方法是許多孩子習慣被稱讚「你很棒」，但卻也怕做不好就不再被愛，「所以其實應該告訴他們，『你值得被愛』才是重點。」

韓森回應：「我花了兩年才學會不跟別人比。每個人都有自己的時區，不需要趕在同一個時間成功。」他強調，與其追逐完美，不如學會接受當下的自己。駱郁芬則補充：「當你參與的每件事都能讓你看到自己做得不錯，那份能力感，就是讓人覺得還有希望。」邱兆梅也深感認同生活應該要多多嘗試，「只要能在生活裡找到進步的感覺，就會更穩定。」

找回真實連結走出焦慮：在現實生活中重新感受存在

邱兆梅進一步總結，「當你發現自己每天都在為按讚數、瀏覽數煩惱時，就要意識到那其實是一種不健康的心理狀態。那些數字是虛幻、你無法控制的事，執著只會讓你陷入更深的焦慮。」她建議，脫離這種狀況的方式，是「去做一些新的嘗試」：「學新的東西、開發身體的可能、培養新才藝、接觸新朋友、在線下的世界裡多做練習，從中找到成就感。」

她也解釋，「成就感不是來自頭銜或名次，而是來自你克服過去做不到的事。」同時提醒，在現代的網路交友中，也要辨別「真實連結」與「虛假關係」的差別，像是「你能不能從對方提供的資訊，重新建構出這個人的人格？你們的資訊是否對等？如果你對他幾乎一無所知，那就該警覺，這段關係可能並不真實。」

最後，三人一致認為焦慮不是敵人，而是提醒我們在意什麼、渴望成長。節目以這句話作結「真實的成就感，永遠來自真實的生活。」邱兆梅也強調，新北青年局將持續推出心理健康、創業與職涯探索等資源，陪伴青年在真實世界裡找到節奏、建立自信，學會與自己和平共處。

《青年局外人》｜新北市政府青年局製作 
主持人：邱兆梅局長 
來賓：臨床心理師駱郁芬、Z世代青年韓森 
主題：〈EP12｜網路時代，真實社交還必要嗎？〉
收聽平台：SpotifyApple PodcastsSoundOn

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上
新莊男一下車　遭開3槍斃命！2嫌聲押、1嫌10萬交保
快訊／台北跨年晚會　首波卡司公布
旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板
被桃園高中生姑姑點名！詹江村：你的小孩好棒棒，我為什麼要道歉
快訊／台中食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉　10人緊急送醫
23歲美國女星逝世！童星長大復出　新戲播出13天後離世

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商響應普發「現金放大卡」最高回饋12%　500元優惠組最低39折

10大速食店連假優惠懶人包　肯德基333神券回歸、拿坡里買4送4

被社群綁架！Z世代必聽《青年局外人》心理師：「你值得被愛」比讚數更重要

7-11咖啡「買2送2」、全家夯品「買1送1」　超商連假優惠懶人包　

雙11賺最大！中華電信寵粉送iPhone 17 Pro，再加碼回饋最高16,000點

7-11系統大當機「只能付現」　業者祭「咖啡半價」補償

快訊／好市多實施「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1　全家推青森蘋果麵包新品

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

超商響應普發「現金放大卡」最高回饋12%　500元優惠組最低39折

10大速食店連假優惠懶人包　肯德基333神券回歸、拿坡里買4送4

被社群綁架！Z世代必聽《青年局外人》心理師：「你值得被愛」比讚數更重要

7-11咖啡「買2送2」、全家夯品「買1送1」　超商連假優惠懶人包　

雙11賺最大！中華電信寵粉送iPhone 17 Pro，再加碼回饋最高16,000點

7-11系統大當機「只能付現」　業者祭「咖啡半價」補償

快訊／好市多實施「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1　全家推青森蘋果麵包新品

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上

台南90歲嬤遭棄屍嘉義山區！　兒精神恍惚：想讓媽媽回歸自然

超商響應普發「現金放大卡」最高回饋12%　500元優惠組最低39折

廣西村莊泡水逾半月仍未解　村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

與中國「合資蓋高鐵」血虧！印尼砸2250億反背債　收入比預期少8成

新莊槍響「1男頸部中彈」慘死！　2嫌聲押、1嫌10萬交保

台鐵平溪線又發生邊坡滑動　光復連假全面停駛

10大速食店連假優惠懶人包　肯德基333神券回歸、拿坡里買4送4

20~35歲購屋族最愛區曝光　台北中山、新北板橋雙奪冠

脆友激推50嵐隱藏版點法！麵茶拿鐵＋冰淇淋秒變香甜奶昔

花花:「妖艷賤貨是誇獎」　曾莞婷樂稱：有一定姿色才能當！

消費熱門新聞

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中

7-11系統大當機「只能付現」　業者祭「咖啡半價」補償

超商連假「買2送2、買1送1」懶人包

超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

快訊／好市多「豬肉限購令」每卡1份

7-11寄杯咖啡省370！義大利麵兩件更省

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

超商「周一限定」咖啡買1送1、買2送2優惠

肯德基333神券限時12天回歸

中華電信送iPhone 17 Pro加碼回饋最高16,000點

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣

頂呱呱X鬼娃恰吉萬聖節聯名一次看

更多熱門

相關新聞

為什麼總是愛錯人？

為什麼總是愛錯人？

當人們總是在感情裡「愛錯人」，往往不是偶然，而是源自深層心理模式的驅動，明明理性上知道對方不適合，卻依然一次次陷入相同的情感輪迴。以下是常見的四種心理特點，幫助你看清在愛裡反覆受傷的原因。

睡不好別焦慮！醫師揭「80／20睡眠法則」：放過自己反而更容易睡著

睡不好別焦慮！醫師揭「80／20睡眠法則」：放過自己反而更容易睡著

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

新莊箱屍案逆轉　檢改起訴兒遺棄屍體罪

新莊箱屍案逆轉　檢改起訴兒遺棄屍體罪

新北銀髮實境節目《高年級超進化》10/29開播

新北銀髮實境節目《高年級超進化》10/29開播

關鍵字：

新北新北青年局邱兆梅社群焦慮心理駱郁芬韓森Podcast青年局外人

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

賭博案又多1人！NBA急發聲明

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

普發5種方式　何時領現一次看

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面