被社群綁架！Z世代必聽《青年局外人》心理師：「你值得被愛」比讚數更重要

▲新北市政府青年局Podcast節目《青年局外人》，近期 邀請Z世代青年及臨床心理師，一同來討論網路時代下的真實社交等議題。（圖／新北青年局提供）

自2023年底開播以來，新北市政府青年局推出的Podcast節目《青年局外人》，一路以貼近年輕世代心聲為出發點，關注生活、職場、人際與心理健康等議題，成為許多年輕聽眾的陪伴頻道。節目由新北市政府青年局局長邱兆梅主持，以真誠、直白又帶點幽默的語氣，邀請不同領域的青年與專家對談，讓聽眾在故事中看見自己。最近一集〈EP12｜網路時代，真實社交還必要嗎？ft. Z世代青年創作者韓森、臨床心理師駱郁芬〉，聚焦Z世代在社群時代的心理現象，從「比較焦慮」到「假性連結」、從「資訊轟炸」到「自我認同焦慮」，節目中不只拆解焦慮的成因，更鼓勵青年重新與真實世界連結，學會在喧囂的網路中找回平靜與自我。

無時無刻都在比較焦慮：社群背後帶來的壓力與不安

在演算法主宰的時代，我們每天都被動接收他人的「亮點時刻」，從學業成就、旅遊照到事業分享，社群平台像是一場永無止盡的自我比較競賽。Z世代青年、同時是新聞工作者並經營自媒體的韓森也以自身故事講述這份壓力：「我出社會後才開始經營社群，算很晚起步的。看到同輩主播粉絲數3萬、5萬，甚至後輩都成為主播，會懷疑自己是不是被這個社群軟體遺棄了。」但他後來體悟：「每個人都有自己的時區，不需要跟別人比誰比較快。」

新北市政府青年局局長邱兆梅也以幽默自嘲呼應，提及自己小時候因為黑眼圈被笑，長大後天天擦遮瑕膏。但她「我覺得自信就是，人家說你好你也不覺得怎樣，人家說你不好你也不覺得怎樣，因為你到了那個年紀會知道自己特別擅長、做得好的事情是哪些。」

米露谷心理治療所所長、臨床心理師駱郁芬指出，青春期開始就是建立自我價值的關鍵階段，而社群媒體放大了這種比較文化。「現在的孩子很辛苦，因為他們比較的對象是整個網路上的人，聽見的評語來自全世界，這會把焦慮放大。」她提醒，「焦慮不是病徵，但是真實存在的議題。」當焦慮出現時，可以試著問自己：「我是在欣賞，還是在比較？」這樣的自覺，能幫助人從焦慮中抽離。

假性連結：按讚追蹤再多，卻難有一個真正懂你的人

當社群互動成為主要的人際交流方式，Z世代反而越來越孤單。駱郁芬指出，「假性連結」是現代年輕人常見的心理現象，社群拍漂亮的照片、設計人設，這些都不是錯，只是因為現實中沒有足夠的支撐，只好在社群上滿足自己，但按讚追蹤往往僅是表面上關係緊密，卻缺乏深度交流。「很多人那麼仰賴網路上的回饋，是因為真實生活裡的支援不夠。沒有身邊的人陪伴，也沒有能支撐理想的事情可以做。」她鼓勵青年回到生活裡：「要讓生活重新有真實的支撐，真實的連結才會讓人穩下來。」

韓森也分享，曾有粉絲在現實生活中突然現身、尾隨他上下班，他覺得界線被突破的感覺非常可怕，也讓他意識到，線上互動不等於真實關係。後來，他與學生時代的好友們約定，每年固定一次相聚，聚會上大家拋開手機，重新學會專注於彼此。「那幾天的聊天和笑聲，比任何按讚都療癒。」對此，邱兆梅總結，可以將線上互動看作是橋樑，但不應取代真實連結。真實的擁抱、對話與陪伴，才是建立真實連結、治癒孤單的力量。

海量資訊轟炸：當世界太吵、迷失方向，學會聽見自己

社群即是情感舞台，同時更是資訊戰場。短影音、即時新聞、演算法推播，讓Z世代活在一場永不停歇的資訊洪流中。那是否不用社群就沒煩惱了呢？駱郁芬指出：「這個世代在變化，它不會回頭，所以我們一定得適應。孩子們得學習怎麼在社群裡存活，這是他們的必修課。」她提醒，「不能叫他們不要接觸、不要在意，因為那是他們生活的一部分。」

但由社群引發的焦慮與憂鬱又該如何是好？駱郁芬表示，「焦慮與憂鬱的共通點，是缺乏控制感。」當資訊過多時，大腦無法消化，會陷入「追不及」的焦慮循環。因此她建議，不妨為自己設定使用社群的時間界線，或練習「數位斷食」：「讓身體重新感覺當下，焦慮就會慢慢下降。」

對此邱兆梅非常有感，她分享雖然公務繁忙，但她之前曾報名現代舞課當作自我練習。「那一小時裡，我沒有拍影片、沒有滑手機，只專注在呼吸與動作裡，那時候才發現，原來我還能掌控自己的節奏。」這樣的體驗，讓她重新感受到「真實的成就感」。

當「我」變成別人的定義：別讓社群決定你的價值

在社群的世界裡，「我」常被定義為別人的期待。駱郁芬指出，Z世代的自我認同焦慮，源於過度依賴外界評價。例如按讚數多就開心，減少就沮喪，這就是典型的他人導向價值感，「我們要知道自己的價值，不應該來自別人說我好或不好。真正的價值，是一個人的存在本身。」駱郁芬認為，父母與教育者應該強化孩子的「存在價值」，而非「表現價值」；具體的方法是許多孩子習慣被稱讚「你很棒」，但卻也怕做不好就不再被愛，「所以其實應該告訴他們，『你值得被愛』才是重點。」

韓森回應：「我花了兩年才學會不跟別人比。每個人都有自己的時區，不需要趕在同一個時間成功。」他強調，與其追逐完美，不如學會接受當下的自己。駱郁芬則補充：「當你參與的每件事都能讓你看到自己做得不錯，那份能力感，就是讓人覺得還有希望。」邱兆梅也深感認同生活應該要多多嘗試，「只要能在生活裡找到進步的感覺，就會更穩定。」

找回真實連結走出焦慮：在現實生活中重新感受存在

邱兆梅進一步總結，「當你發現自己每天都在為按讚數、瀏覽數煩惱時，就要意識到那其實是一種不健康的心理狀態。那些數字是虛幻、你無法控制的事，執著只會讓你陷入更深的焦慮。」她建議，脫離這種狀況的方式，是「去做一些新的嘗試」：「學新的東西、開發身體的可能、培養新才藝、接觸新朋友、在線下的世界裡多做練習，從中找到成就感。」

她也解釋，「成就感不是來自頭銜或名次，而是來自你克服過去做不到的事。」同時提醒，在現代的網路交友中，也要辨別「真實連結」與「虛假關係」的差別，像是「你能不能從對方提供的資訊，重新建構出這個人的人格？你們的資訊是否對等？如果你對他幾乎一無所知，那就該警覺，這段關係可能並不真實。」

最後，三人一致認為焦慮不是敵人，而是提醒我們在意什麼、渴望成長。節目以這句話作結「真實的成就感，永遠來自真實的生活。」邱兆梅也強調，新北青年局將持續推出心理健康、創業與職涯探索等資源，陪伴青年在真實世界裡找到節奏、建立自信，學會與自己和平共處。

《青年局外人》｜新北市政府青年局製作

主持人：邱兆梅局長

來賓：臨床心理師駱郁芬、Z世代青年韓森

主題：〈EP12｜網路時代，真實社交還必要嗎？〉

收聽平台：Spotify、Apple Podcasts、SoundOn