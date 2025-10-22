新北首創銀髮實境節目《高年級超進化》　10／29熱血開播

▲「全台首創」銀髮實境節目將開播，新北市長侯友宜、董月花、王少偉、琳妲出席記者會，與參與節目錄製的長輩合影。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市率全國之先，為近80萬名銀髮族打造專屬實境節目！《高年級超進化》將於10月29日重陽節熱血首播，節目不僅邀來「董月花」擔綱主持，更集結王少偉、琳妲、梁赫群等跨世代明星，與新北長輩一同上山下海，挑戰擊劍、垂降、立槳等極限運動，徹底翻轉大眾對高齡的刻板印象，展現長者驚人的活力與肌力。

參與節目錄製的長者都是平時參加銀髮俱樂部、松年大學、銀色奇肌班等銀髮政策的長輩，來自深坑的黃種德更是無視董月花近年遽增的體重，以公主抱展現驚人肌力。參與西洋劍的陳朝銘以及獨木舟立槳的唐莉玲也表示，這樣的節目不僅讓參與長輩有成就感，也讓全台灣都看見新北長輩最健康樂活的一面。

▲侯友宜表示，新北打造全銀髮實境秀，特邀「董月花」主持，帶著藝人朋友與新北長輩上山下海，極限挑戰，顛覆外界對長者刻板印象。

除了今年由擔任金鐘獎頒獎嘉賓的董月花擔任主持人，節目也力邀知名藝人王少偉、啦啦隊女神琳妲、台灣孔劉梁赫群、人氣女星林莎、董仔、張文綺、薔薔、旅台日籍藝人夢多、偶像藝人風田、模仿大師唐從聖、金曲歌后張秀卿，以及近日在網路節目中文怪物創造話題的網紅黑龍共同參與，展現跨世代、跨收視平台的卡司內容，與新北長輩激盪出精彩節目「笑果」。

新北市長侯友宜表示，讓長者在地樂活、健康是新北銀髮服務的首要目標，除了里里銀髮俱樂部外，近年也持續拓展社區照顧關懷據點，並開設多元的培訓課程，讓長者能接觸不同領域，達到越活越進化的目標，希望透過2026年敬老愛心卡加碼開放國民運動中心，7月起擴大補助至600點，鼓勵長輩走出家門，走進新北這座有山有海的城市，用美景、美食活躍退休生活。

▲「董月花」董至成、王少偉、琳妲出席銀髮實境節目開播記者會，與參與節目錄製的長輩合影。

新北市社會局一共錄製6集銀髮實境節目，特別訂於10月29日重陽節進行首播，每檔內容將分上下集於每周三、四晚間7點在「新北市社會局」與「中天電視台」YouTube頻道播出。此外，只要觀眾在社會局YouTube頻道訂閱、留言、分享並回答節目內的有獎徵答，就有機會抽中iPhone或是iPad。每支影片皆有一名中獎名額，將於12月31日統一抽出12名幸運兒，力邀全台民眾訂閱觀看，一起體驗新北長輩不一樣的活力。

社會局長李美珍表示，新北目前已經佈建1827處銀髮俱樂部，625處社區照顧關懷據點，培訓累計開設5824班「銀色奇肌班」，超過23萬名長者使用，透過多元課程與活動加持新北長者活動力，讓新北成為長者健康生活第一品牌。

▲「新北高年級生」體力充沛、活力十足，讓藝人都讚嘆。

▲溪降挑戰也難不倒新北「高年級生」們。

▲夢多及董仔擔任節目嘉賓，與新北「高年級生」挑戰溯溪及垂降。

▲新北推出全台首創銀髮實境節目29日起每周三、四上片，由主持人「董月花」搭配每集不同藝人嘉賓。

▲梁赫群及琳妲擔任節目嘉賓，與新北「高年級生」PK擊劍運動。

▲新北「高年級生」玩起獨木舟，更分組競賽，過程「笑」料百出。