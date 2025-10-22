快訊／新莊箱屍案逆轉　新北檢改起訴兒遺棄屍體罪

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市警方7月間在一處水溝內發現一具成年男子遺體被塞進紅色行李箱內棄屍，調查後循線鎖定29歲陳姓兒子涉有重嫌，然而法醫解剖後發現，死者體內未檢出任何毒物或藥物反應，也無外力致死、受虐等跡證，因此撤銷羈押、無保釋放，改以遺棄屍體罪起訴陳男。

新北地檢署表示，已認定有輕度精神障礙的陳男未涉嫌弒親，而是父親往生後不知如何處理遺體而棄屍，因此改以遺棄屍體罪起訴陳男。

回顧案情，今年7月28日晚間11時許，有民眾在新莊新泰路381巷底的水溝中，發現一個紅色行李箱發出惡臭。警方打開後，發現一具成年男性屍體，遭黑色垃圾袋包裹，蜷曲狀塞入行李箱內，隨即在周遭展開調查。

▲警方發現陳男頭戴藍色鴨舌帽，拖著紅色行李箱丟棄。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方擴大調閱附近監視器後，8月1日晚間10時許，從7月6日的監視器影像中發現，一名男子頭戴藍色鴨舌帽，拖著紅色行李箱走到該處丟棄，警方沿途調閱畫面，確認為住在中平路巷內的29歲陳男，逮捕後經指紋確認，死者為陳男父親。

逮捕時陳男不但裝作無辜的問「你們幹嘛抓我。」還不斷以上廁所為由，打斷警方詢問。製作筆錄時陳男也不願配合，問死者是否為其父親，對方卻答非所問說「每個人都有爸爸。」對於其他問題則不願回答，移送時還要求警方「不要太快」、「不要太粗魯」，甚至說「下大雨你們要帶我去哪？」。

▲陳嫌涉嫌弒父棄屍，落網後態度相當不配合。（圖／記者陸運陞攝）

警方在逮捕陳嫌後訊後，8月1日依殺人、遺棄屍體及湮滅證據等罪，將陳男移送新北地檢署偵辦並建請羈押。檢方1日晚間複訊後，認定陳男涉嫌殺害直系血親尊親屬，犯罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准。

然而，案情卻出現大反轉，因法醫驗屍報告出爐，死者體內未驗出毒品反應，也無他殺及施虐跡象，認定為自然死亡或意外猝死，無法認定陳男弒父或加工致死，檢察官向法官申請具保停押，但因陳男財力不足，因此無保釋放，遺棄屍體罪則尚未起訴，目前僅限制住居。