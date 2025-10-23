廚餘養豬是「縣市政府」決定！　綠委曬公文打臉：不該散播謠言

▲農業委員會公告。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）



記者杜冠霖／台北報導

台中傳出全台首例非洲豬瘟疫情，引發產業震撼。藍營側翼稱，原因是總統賴清德過去就任行政院長時開放「廚餘養豬」。事實上當時政府規範，廚餘若要拿來養豬，必須「加熱九十度以上、連續蒸煮一個小時」，到了2021年更進一步全面禁止廚餘養豬。對此，綠委陳培瑜今（23日）秀公文表示，2021年，中央政府就公告禁止廚餘養豬，除非同時符合兩個但書：200頭以上，並且經由縣市政府核准再利用，才可以用廚餘養豬，是「縣市政府」自己決定禁止或使用，雲林縣禁止，台中市開放。

對於藍營指控，陳培瑜表示，藍白不要再造謠，廚餘養豬是「縣市政府」自己決定禁止或使用，疫調還沒結束，來源還不確定，藍白就急著幫盧秀燕卸責，把錯都怪到廚餘養豬與民進黨身上。我要鄭重強調，這完全是惡意抹黑。

陳培瑜說明，事實是，2021年，中央政府就公告禁止廚餘養豬，除非同時符合兩個但書：200頭以上，並且經由縣市政府核准再利用，才可以用廚餘養豬。法源依據是《動物傳染病防治條例》第28條與《飼料管理法》第20條。

陳培瑜指出，所以，是「縣市政府」自己決定禁止或使用，雲林縣禁止，但台中市開放。目前全國有13個縣市開放廚餘養豬，藍綠白各黨執政都有，桃園市、屏東縣各98場最多，新北市67場、新竹縣57場，台中市則有37場。疫調結果還沒出來，現階段不該污名化廚餘養豬，藍白更不該散播謠言、製造恐慌。