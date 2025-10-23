「外送專法」三黨爭相表態　民眾質疑：全民買單的政治秀

▲外送員日曬雨淋奔波送餐，不少人呼籲政府給予最基本的安全與保障。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者游瓊華／綜合報導

立法院即將審議「外送專法」，藍綠白三黨都爭相表態，要替全台14.5萬名外送員爭取權益。政黨喊聲震天，外界原以為終於能讓外送員獲得保障，沒想到法案還沒上路，網路上先掀起民怨。許多民眾怒酸：「保障是好事，但成本誰來買單？」質疑這場「外送保障」最後恐怕又成全民買單的政治秀。

網路上有網友在PTT發文指出，外送員「想上班就上班、想休息就休息，沒有打卡、不用被主管罵，時薪還比餐飲服務業高，現在還要勞保健保通通補上？」引發網友一面倒的討論。「這群人也太爽了吧！」、「自由接單又要保障，哪有這種天下好事？」成為最熱門留言。

根據目前國民黨團與民眾黨團所提出的版本，外送員未來若納入勞健保體系，平台業者將須負擔部分保費成本。但業界普遍擔心，若制度過於僵化，平台營運壓力勢必增加，最終還是會轉嫁給消費者。

不少民眾憂心，餐點和外送費用將因此上漲。「一杯飲料可能多十塊、一份便當多十五塊，大家真的還會願意叫嗎？」有人在網路留言區直言，這根本是「保障變漲價」，呼籲政府別再為了博取選票而亂開支票。

不過，也有外送員替自己發聲，認為社會對他們有誤解。有人表示，外送工作看似自由，其實風險高、工時長、收入不穩定，「我們不是想佔便宜，只是希望有最基本的保障。」他說，颱風天冒雨送餐、半夜出車被撞，沒保險、沒補償，「受傷就靠自己，誰來管？」

然而在輿論場上，民怨仍未平息。網友酸說，「政府想當老好人，結果全民變冤大頭」、「保障口號喊得響，錢永遠是別人出」，甚至有人直言：「政客在開記者會搶版面，外送員在雨裡送餐，最後漲價的是我們。」

立法院預計近日展開審議，但這場「外送員保障戰」的焦點，早已從制度本身轉為「誰該買單」。保障可以加，但代價誰出？是平台、政府，還是全民？這場看似為勞工爭權益的修法，恐怕最終又將演變成一場全民的荷包大考。