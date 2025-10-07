　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全真瑜珈倒閉！廠商被欠逾2千萬　曝高層嗆：開記者會一毛錢都不給

▲全真瑜伽惡性倒閉，立委吳沛憶、議員許淑華連同受害者召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲全真瑜伽惡性倒閉，民進黨立委吳沛憶、議員許淑華連同受害者召開記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委吳沛憶、台北市議員許淑華及7家受害廠商今（7日）上午召開「全真瑜珈爆倒閉！小廠商遭誘騙隱瞞真相，千萬欠款血本無歸！北市勞動局消極作為，員工權益求助無門」記者會，呼籲中央及地方各主管機關積極協助受害者，莫讓民眾求助無門。廠商控訴，全真瑜珈真的非常惡劣，不僅叫他們到公司演戲，還跟廠商說，只要開記者會，一毛錢都不會給，但現在政府只有保障會員，廠商的損失誰要賠償？

許淑華表示，全真瑜珈無預警宣布歇業，導致近500名員工頓失工作。根據北市勞動局回覆內容，9月25日勞動局前往調查全真瑜伽，卻因大門深鎖無功而返，並發函要求配合調查，但調閱資料後發現，早在9月15日期間勞動局就有接獲投訴關於全真瑜珈拖欠薪資，卻遲遲拖至9月25日才前往調查，此時全真公司早已人去樓空。更離譜的是，今年5月的時候就有員工檢舉全真瑜珈有拖欠薪資的問題，勞動局6月進行檢查，違規屬實7月開罰2萬元。面對早有違規紀錄不是初犯的全真瑜伽，勞動局仍不積極處理，導致勞工權益受損。

許淑華近一步表示，勞動局直到公司歇業當天才宣稱「持續受理歇業認定、協助申請工資墊償」，這樣的「事後補救」根本就只是把問題推給中央勞工保險局，讓勞工自行去向勞保局申請工資墊償。作為地方主管機關，早在多次接獲勞工申訴、甚至企業遲發薪資後，就應啟動更積極的監督與輔導機制，包含：主動追蹤企業財務與營運狀況，防止惡性倒閉；要求雇主提出薪資支付計畫或保證金；及早通報中央，啟動預防性協助機制。這些都是第一時間可以處理的，現在的做法卻是向人去樓空的公司發函等待企業來受檢。

吳沛憶則指出，全真瑜伽公告歇業時未通報大量解僱，涉及違反《大量解僱勞工保護法》，全真在多個縣市皆有分館，有上百名員工受波及，勞動部和縣市政府需全盤掌握欠薪情形、追蹤進度及提供就業輔導。吳沛憶亦要求勞動主管機關主動提供勞工所需訴訟及必要生活費用，並以專案協助、研議更完善的預警制度，落實政府保障民眾勞動權益的責任。

▲全真瑜伽惡性倒閉，立委吳沛憶、議員許淑華連同受害者召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

吳沛憶認為，健身場館多採用預付型交易。但本案在5月份就發生積欠貨款、薪資，但卻同時跟會員推銷課程，收取高額預付款。利用資訊落差，讓消費者承擔更多風險，運動部應儘速邀請相關部會、地方政府討論如何補強闕漏，並加強對健身產業現況與發展趨勢的掌握。

▲全真瑜伽惡性倒閉，立委吳沛憶、議員許淑華連同受害者召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者會現場有7家受害廠商出席，廠商代表血淚控訴，「我們已組成自救會，統一整理資訊後發現，自5月起就陸續出現延遲付款的情況，截至目前初步統計，至少有近10家廠商遭欠款，金額合計超過新台幣2,000萬元。」

廠商代表指出，遭欠款廠商包含設備維修與清潔公司、備品與毛巾供應商、室內裝修公司、空調與保養維修業者等各中小企業。廠商代表批評全真一再以各種理由拖延，讓廠商誤以為只是暫時的資金問題。結果到了9月底公司直接關門，電話不通、門市封鎖，連聯絡窗口都找不到。廠商怒批這根本就是被全真瑜珈詐騙並且求助無門。

廠商代表無奈地說，現在政府只有保障會員，但廠商的損失誰要賠償？隨便一家廠商被欠款項都是幾百萬、幾十萬，權益、保障在哪？全真瑜珈還跟廠商說，「只要開記者會，一毛錢都不會給我們」。他痛批，全真瑜珈真的非常惡劣！內部高層明知快倒閉，卻隱瞞實情繼續採購叫貨，欺騙所有廠商，甚至叫廠商去公司演戲。

另一名廠商代表也控訴，全真瑜珈背後是香港上市公司「華控康泰」，是山西省政府投資的公司，不是說兩岸一家親？為什麼可以欺負台灣民眾、廠商？他要代表全部會員、教練、廠商請政府單位、山西省政府主持公道。

有氧教練代表也呼籲，拜託去查全真瑜珈背後是不是百分之百的中資？全台14家分店瑜珈老師已陸續對台灣窗口宋姓執行長以及負責人司徒敏慧提出支付命令，在香港的那位甚至說，「大不了我就不要進台灣」，宋姓執行長則說，「反正我名下也沒財產，你也不能拿我怎樣」，令老師們真的不知道怎麼做好。

對此，許淑華要求台北市勞動局立即公開全真瑜珈案完整調查報告與監督作為時序，並將相關資料提供給警察單位調查是否有詐欺行為。而針對違法拖欠薪資企業，檢討現行罰鍰標準與並研議增加預警制度。並要求勞動局建立主動追蹤重大勞資異常案件的通報機制。吳沛憶、許淑華亦共同呼籲中央及地方政府共同研議如何強化廠商及員工權益保障，並積極幫助所有受害者，包含消費者、員工、廠商等，協助爭取他們的應有的權利。

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

