新北騎警隊睽違20年登國慶大典　與憲兵快反連帶領「英雄車隊」進場

▲總統賴清德伉儷、副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜伉儷於雙十國慶大會觀禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市府警察局騎警隊睽違20年再次受邀參加國慶大典，今（10日）與憲兵快速反應連，2025成都世界運動會上奪牌選手、LLB威廉波特少棒賽世界冠軍的台北市東園國小少棒隊等組成的「英雄車隊」前導車隊一同進場。8匹駿馬入場，瞬間吸引觀禮民眾注意；緊接著的「中華健兒」也受到熱烈歡迎。

雙十國慶大典10日早在總統府前廣場登場；在主題表演階段，由新北市府警察局騎警隊與憲兵快反連，擔任「英雄車隊」前導任務來拉開序幕。率先登場的是由憲兵快反連連長楊竣鈞少校乘坐的賓士C43敞篷車，搭配5輛印地安挑戰者重機以「大雁隊形」通過，接著由成立22年的新北騎警隊，騎乘8匹駿馬入場，隨後則是「中華健兒們」。

▲新北市騎警隊睽違20年再次受邀出席國慶大典，今作為「英雄車隊」的前導車。（圖／記者林敬旻攝）

此次中華健兒們有在「2025萊茵魯爾世界大學運動會」奪下5金13銀7銅的代表團成員，包括跆拳道女子團體品勢金牌郭彥妤、楊長螢、陳歆雅、射箭男子個人反曲弓金牌湯智鈞、女子團體反曲弓銀牌郭紫穎、風佑築等；在「2025成都世界運動會」奪下5金6銀4銅佳績的代表團，包括自由式滑輪女子個人速度過樁金牌劉巧兮、健力男子裝備超重量級金牌楊森、健力男子裝備中量級金牌江凱傑、拔河女子戶外拔河500公斤金牌選手、混合沙灘合球金牌選手。

緊跟在後的是，台北市東園國小與台中市中山國中，前者奪下睽違29年的LLB威廉波特少棒賽世界冠軍，後者則獲得LLB次青少棒賽世界冠軍。

接著，由美和科技大學雄鷹儀隊結合海軍陸戰隊儀隊展開表演，客委會則透過多重表演，詮釋客家女性生命歷程與文化韌性，而屏東原鄉部落青年會與「娜麓灣樂舞劇團」以劇場化演出方式，讓觀眾理解和平共生與信任底蘊。

▼雙十國慶大會，射箭男子個人反曲弓金牌湯智鈞等英雄車隊進場，。（圖／記者林敬旻攝）