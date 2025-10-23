非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

▲非洲豬瘟疫情延燒，新北動保處加強訪視126場養豬場。（圖／新北市動保處提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣爆發非洲豬瘟疫情，昨（22）日起全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。毒理專家招名威發文科普，表示非洲豬瘟是能「撐過冷凍1000天」的超級病毒，且不怕酸、不怕鹼，目前也沒有任何疫苗與藥物。

招名威直言，非洲豬瘟對豬隻而言，就像一種「沒有解藥的流感」，傳染速度極快、死亡率高達100%，且目前沒有疫苗也沒有治療方法，一旦有豬感染，全場豬隻都得撲殺，後果慘烈。

不僅如此，令人憂心的是病毒的「超級生命力」。他指出，非洲豬瘟病毒（ASFV）屬於DNA病毒，能在酸鹼值4到13之間生存，不怕酸也不怕鹼；在室溫下，可於糞便中存活11天、豬舍環境中活1個月，即使進入肉品加工後，仍能潛伏超過140天；更誇張的是，在冷藏環境可撐100天，冷凍狀態下可存活1000天以上。

▲台中市通報疑似非洲豬瘟案例，已完成豬隻撲殺。（圖／農業部提供）

「一塊被感染的冷凍豬肉、一包網購的香腸，甚至一口廚餘，都可能是病毒的長途運輸工具。」招名威強調，這也是為什麼要嚴禁廚餘餵豬與攜帶肉品入境，因為任何疏忽都可能讓病毒突破防線。

最後，招名威警告，若台灣失守，後果將不只是肉價上漲，而是數千億級的經濟損失。回顧1997年的口蹄疫事件，台灣當年損失超過2000億元，花了近20年才恢復豬肉出口資格，「若非洲豬瘟爆發，恐怕重演歷史，甚至更慘。」

