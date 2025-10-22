LINE Premium登場！月付165元2026年試水溫　5大會員權益一次看

記者蘇晟彥／台北報導

LINE 22日正式宣布將在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，用戶可透過訂閱享有會員專屬福利，全面升級使用體驗。首波將釋出5項通訊軟體進階功能，預計2026年上半年正式上線，每月訂閱費用165元，加入LINE Premium可享首月免費體驗進階功能。

「LINE Premium」會員計畫首波將釋出5項通訊軟體進階功能，與4項LINE家族服務的會員專屬權益，未來還將納入更多用戶期待的方案內容。

5項通訊軟體進階功能包括：

自選個人檔案：除了原本的個人檔案，可額外建立兩組個人檔案，針對工作、家庭、社交等不同需求，使用不同的大頭照與暱稱，並選擇向哪些好友來顯示特定個人檔案。

相簿功能升級：可從聊天室直接儲存影片到LINE中的相簿，也可上傳原始畫質的照片，輕鬆與群組成員共享珍貴回憶。LINE Premium會員可於LINE相簿存放 100 支影片，每支影片長度上限5分鐘或200MB，照片與影片合計共可存放1000個檔案。

進階備份：不只文字，聊天室中傳送的照片、影片、語音、檔案等所有內容，都能自動備份至LINE雲端，不怕過期無法存取。備份容量上限為100GB，換機時即使是換到不同系統（iOS、Android）的手機裝置，也能輕鬆匯入備份，不再擔心資料遺失。

應用程式圖示：將會有各種繽紛的特別設計款式，與不定時推出與特定IP合作的期間限定版本，讓每次點開LINE時帶來更多樂趣。

應用程式字型：除現行的預設字型與芫荽體外，預計提供更多樣的字型選擇，瀏覽訊息與各種內容時更賞心悅目，帶來不一樣的全新感受。

4項LINE家族服務的會員專屬權益包括：

LINE購物：每月提供LINE POINTS點數紅包50點，單筆消費滿599元可綁定使用。新客再加贈168點，單筆消費滿599元可綁定使用。

LINE旅遊：每月提供LINE POINTS點數紅包100點，單筆消費滿5,000元可綁定使用。新客再加贈500點，單筆消費滿10,000元可綁定使用。

LINE禮物：每月提供特定賣場優惠券共計250元，單筆消費滿千元可使用。新客再加贈優惠券50元。

LINE MUSIC：每月自選3首音樂（價值30元），可設定於LINE的鈴聲，答鈴，或背景音樂。

備註：

優惠內容、適用範圍、使用方式及其他限制，依實際上線公告為準，LINE並保有隨時調整或修改之權利。

點數紅包綁定方式：於點數紅包適用訂單時間內，成立符合導購及回饋條件的有效訂單，即可使用點數紅包加碼LINE POINTS回饋。