　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE Premium登場！月付165元2026年試水溫　5大會員權益一次看

記者蘇晟彥／台北報導

LINE 22日正式宣布將在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，用戶可透過訂閱享有會員專屬福利，全面升級使用體驗。首波將釋出5項通訊軟體進階功能，預計2026年上半年正式上線，每月訂閱費用165元，加入LINE Premium可享首月免費體驗進階功能。

▲▼ LINE PREMIUM 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「LINE Premium」會員計畫首波將釋出5項通訊軟體進階功能，與4項LINE家族服務的會員專屬權益，未來還將納入更多用戶期待的方案內容。

5項通訊軟體進階功能包括：
自選個人檔案：除了原本的個人檔案，可額外建立兩組個人檔案，針對工作、家庭、社交等不同需求，使用不同的大頭照與暱稱，並選擇向哪些好友來顯示特定個人檔案。

相簿功能升級：可從聊天室直接儲存影片到LINE中的相簿，也可上傳原始畫質的照片，輕鬆與群組成員共享珍貴回憶。LINE Premium會員可於LINE相簿存放 100 支影片，每支影片長度上限5分鐘或200MB，照片與影片合計共可存放1000個檔案。

進階備份：不只文字，聊天室中傳送的照片、影片、語音、檔案等所有內容，都能自動備份至LINE雲端，不怕過期無法存取。備份容量上限為100GB，換機時即使是換到不同系統（iOS、Android）的手機裝置，也能輕鬆匯入備份，不再擔心資料遺失。

應用程式圖示：將會有各種繽紛的特別設計款式，與不定時推出與特定IP合作的期間限定版本，讓每次點開LINE時帶來更多樂趣。

應用程式字型：除現行的預設字型與芫荽體外，預計提供更多樣的字型選擇，瀏覽訊息與各種內容時更賞心悅目，帶來不一樣的全新感受。

4項LINE家族服務的會員專屬權益包括：
LINE購物：每月提供LINE POINTS點數紅包50點，單筆消費滿599元可綁定使用。新客再加贈168點，單筆消費滿599元可綁定使用。
LINE旅遊：每月提供LINE POINTS點數紅包100點，單筆消費滿5,000元可綁定使用。新客再加贈500點，單筆消費滿10,000元可綁定使用。
LINE禮物：每月提供特定賣場優惠券共計250元，單筆消費滿千元可使用。新客再加贈優惠券50元。
LINE MUSIC：每月自選3首音樂（價值30元），可設定於LINE的鈴聲，答鈴，或背景音樂。

備註：
優惠內容、適用範圍、使用方式及其他限制，依實際上線公告為準，LINE並保有隨時調整或修改之權利。
點數紅包綁定方式：於點數紅包適用訂單時間內，成立符合導購及回饋條件的有效訂單，即可使用點數紅包加碼LINE POINTS回饋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付
快訊／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長被帶走
日本發生規模5.1地震！　最大震度4
網紅婉晴證實媽逝世後首露面！　嘆太信人遭出賣
快訊／7縣市豪大雨特報！　4地紅色警戒
大雨狂炸！5座墓碑崩落天坑　棺材出土畫面曝
快訊／新壽同意放手T17、T18　蔣萬安18:00出面回應
快訊／乾杯宣布停售豬五花　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃
台中「奪命電梯」曝光！　違規增設先罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

LINE Premium登場！月付165元2026年試水溫　5大會員權益一次看

太重又太貴！摺疊iPad傳2029年才登場　售價將直逼MacBook Pro

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置　售價1,799美元挑戰Vision Pro

9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

iOS 26.1 Beta 4大更新！終於能關掉誤觸相機、介面透明度自由調

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

LINE Premium登場！月付165元2026年試水溫　5大會員權益一次看

太重又太貴！摺疊iPad傳2029年才登場　售價將直逼MacBook Pro

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置　售價1,799美元挑戰Vision Pro

9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

iOS 26.1 Beta 4大更新！終於能關掉誤觸相機、介面透明度自由調

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

江坤宇還原三呎線判決當下　對方感覺已放棄：他跳得很遠

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

台南前議長郭信良重劃區貪污案二審改判無罪　大逆轉理由曝光

舒淇首部執導電影…找「大咖女神」唱主題曲　邱澤教9m88獨門秘訣

促補關稅差距　陳亭妃：政府要讓企業敢拚、不怕輸

【新堰塞湖畫面曝】位於馬太鞍溪下游800公尺！ 施工人員、住戶撤離

3C家電熱門新聞

LINE也推出Premium！

9月手機銷量出爐！

iOS 26.1 Beta 4多項細節大更新！

摺疊iPad傳研發卡關　最快2029年登場

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

微軟「買斷制Office」今日起全面停更

蘋果員工曝新版Siri「問題不少」

三星推商用平板Galaxy Tab A11

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

傳蘋果年底還有「多款新品」待發

外媒曝光iPad mini 8上市時間

更多熱門

相關新聞

「家庭代工」是陷阱！23人遭詐3338萬

「家庭代工」是陷阱！23人遭詐3338萬

有民眾誤信詐騙集團在臉書刊登「家庭代工」、「兼職求職」等廣告，先以通訊軟體「LINE」加入對方好友後，一步步落入「虛擬貨幣」交易詐騙陷阱。經了解，全台至少有23人上當受害，總金額高達新台幣3338萬，刑事局南部詐欺偵查中心獲報後，組成專案小組發動數波搜索，將犯嫌16人逮捕移送偵辦。

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

LINE用戶注意！11月起「3類人」無法傳訊息打電話

LINE用戶注意！11月起「3類人」無法傳訊息打電話

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

關鍵字：

LINE

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面