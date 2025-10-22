台東部落食尚X四葉國際攜手合作　激盪部落料理新能量

▲台東原民處攜手四葉國際推品牌升級。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動台東部落餐飲品牌走向更寬廣的舞台，台東縣政府原住民族行政處於20日舉辦「品牌營運團隊與店家優化」增能研習課程，邀集「台東部落食尚」優質店家與四葉國際餐旅集團廚師團隊面對面交流，正式啟動聯名合作計畫。原民處表示，此次課程不僅協助在地業者強化品牌營運與創新能力，更為後續聯名餐宴與品牌行銷奠下關鍵基礎，為部落飲食文化開啟走向國際的新篇章。

此次課程共有五家業者參與，分別是部落沃克、里漾餐廳、卜拉米-喇晌小棧（卜拉米農坊）、力卡珈琲／芙瀨實驗廚房，以及伊塔原旅（伊塔原旅原住民文化會館）。課程內容結合理論與實作，從「AI與媒體運用」切入，協助店家思考品牌行銷的新策略，再到「主題菜單與料理設計」工作坊，帶領業者從創意發想到菜單構成，實際操作餐點呈現。現場並安排「沉浸式餐桌與用餐環境打造」實作，引導參與者將空間氛圍、用餐節奏、情境敘事與料理美學融合，最後由四葉團隊示範主題料理製作，帶領店家認識食材風味與國際餐飲手法，激發出許多創新靈感，氣氛熱烈。

縣府原民處指出，合作夥伴四葉國際餐旅集團為亞果遊艇集團旗下企業，擁有高端餐飲與活動策劃經驗，旗下品牌 SOL-Tainan 主打「產地直送餐桌」理念，融合在地食材與國際料理手法，並以台南為據點打造現代餐飲新風貌。這次的聯名計畫結合部落飲食文化與國際餐飲品牌，期望透過跨界合作，讓台東的土地風味成為全國矚目的餐桌焦點，創造品牌加乘效益。

為擴大聯名能量，縣府預計於11月24日舉辦聯名記者會，並於11月27日至12月13日期間舉行為期三週的聯名餐宴。屆時，部落食尚店家將短期進駐台東娜路彎大酒店，與 SOL-Tainan 廚師團隊共同打造主題料理，並結合媒體報導與社群行銷，吸引更多國內外旅客親身體驗台東部落飲食文化，提升品牌能見度與市場影響力。

台東縣政府也強調，「台東部落食尚」自2018年起串聯縱谷、海岸、南迴與離島等在地餐飲品牌，展現豐厚的文化底蘊與土地情感。今年邁入第六年，結合亞果集團與四葉國際的聯名合作，透過廚藝培訓、品牌行銷與實體餐宴活動，將台東部落飲食推向更大的舞台，期待持續累積品牌能量，吸引更多旅客走進部落、認識台東。更多資訊可關注「台東部落食尚」官網及官方粉絲專頁。