強化校園機車安全教育　台東警成功分局推動「停讓文化2.0」

▲成功分局推動「停讓文化2.0」落實交通守法觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實交通部「114年度停讓文化2.0計畫」及「校園機車安全宣教計畫」，台東縣警察局成功分局積極推動校園交通安全教育，針對轄內高中職學生展開一系列宣導行動。由於台東地處偏遠、公共運輸覆蓋有限，機車成為學生主要代步工具，但根據交通事故資料顯示，機車事故在校園交通事故中占比高，其中未滿18歲學生因駕駛經驗不足、安全意識薄弱，更容易發生意外。根據統計，台東縣113學年度共有11所高中職、學生人數4,317人，其中學生交通違規（無照駕駛）案件屢見不鮮，顯示交通教育仍需持續加強。

成功分局依據道安資料分析，113年度未成年無照騎乘機車受傷68人、死亡1人，分別較前3年同期下降25.3%與50%，顯示宣導措施已產生成效。今年第1季統計中，無照駕駛受傷人數為21人，未發生死亡案例，分局仍持續透過多元宣導方式，深化學生交通安全觀念。

為使交通教育落實校園，成功分局於22日及23日安排警員陳秉豐前往國立成功商水職校舉辦交通安全宣導課程。課程除講解機車騎乘安全知識外，也針對「微型電動二輪車合法駕駛規範」進行詳細說明，並搭配真實案例與影片教材，讓學生了解違規風險與防禦駕駛的重要性。此外，現場邀請交通安全專家進行互動示範，指導學生正確穿戴安全帽、掌握安全騎乘姿勢，提升自我防護意識。

成功分局表示，交通安全教育應從校園做起，警方將持續結合交通主管機關資源，推動「停讓文化」與「微電車安全教育」，透過宣導與實作體驗，協助學生養成良好用路習慣與守法觀念，降低無照駕駛與事故風險。同時也呼籲家長關心子女交通行為，共同營造安全友善的校園環境，讓「安全駕駛」成為日常生活的一部分。