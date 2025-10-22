台東警局長親頒破案茶　慰勉破獲連續竊嫌有功團隊

▲慰勉聯合專案小組破獲連續竊嫌有功團隊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局局長蔡燕明於21日上午親自前往關山分局，在分局長龔士哲、副分局長潘慶鴻及隊長鄭志舷等人陪同下，向偵查隊頒發破案茶，慰勉破獲連續竊盜案有功人員的辛勞，並肯定專案小組在打擊犯罪上的積極表現。現場氣氛溫馨熱烈，讓同仁深感鼓舞。蔡局長表示，警方能迅速整合跨分局資源、協調合作，充分展現警察團隊的高效率與專業能力，值得肯定。他也勉勵全體員警持續秉持「打擊犯罪、守護民安」的信念，深化社區警政工作，強化情資蒐集與巡邏密度，維護治安穩定，讓民眾安心生活。

台東警分局自10月初起陸續接獲展覽館與商店遭竊報案，警方隨即成立專案小組展開調查。經調閱監視器畫面後，發現一名男子涉案重大，行蹤詭秘且多次於夜間出沒。與此同時，關山地區也傳出多起宮廟香油錢遭竊案件。警方比對影像資料後，發現作案手法與體態特徵相符，研判極可能為同一人所為。

為加速偵破，台東地檢署指揮成立由台東警分局與關山警分局共同組成的「聯合專案小組」，整合情資並統一偵辦方向。經多日跟監與蒐證，專案小組於10月15日晚間9時30分掌握嫌犯行蹤，立即持檢方核發的拘票，在台東市區將其拘提到案。警方隨後持搜索票前往其關山住所搜索，查獲多項疑似贓物，包括廟宇香油錢箱、展館展示品及商店失竊物資等，證據確鑿。

該名男子雖矢口否認犯行，但警方掌握的影像資料明確，且查獲物品與報案失竊清單相符。經清查比對，確認他涉及多起竊案，全案依竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦，經檢方聲請羈押後，法院已裁定收押。此案偵破有效防杜類似案件再度發生，對維護縱谷地區治安穩定具有顯著助益。

關山警察分局長表示，這起聯合破案展現警察同仁之間的默契與團隊精神，也讓民眾對警方維護治安的決心更加信任。分局後續將持續加強社區聯防與防竊宣導，呼籲民眾共同守護家園，打造更安全的生活環境。