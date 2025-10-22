光復節連假將至　台東3主要道路交管措施一次看

▲台東警方加強交管維護行車安全與順暢 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

光復節連假為今年最後一個連續假期，不少民眾把握機會出遊或返鄉探親。為防止交通壅塞並維護行車安全，台東縣警察局提前部署交通疏導與執法措施，呼籲用路人遵守交通規則並配合員警指揮，確保「快樂出門、平安回家」。

在南迴路段方面，金崙大橋北上路段於假期期間將實施左轉管制，金崙社區車輛在管制時段禁止自北端通行（客運除外），需改道由阡仔崙橋南下至南端出口，再依行程選擇北上或南下。若遇車流壅塞，警方將於台9線394.8公里等路段視情況啟動「車道輪放管制」，以加速車流紓解、減少回堵情形。

縱谷路段則因台20臨105線0至44公里臨時便道受颱風及豪雨影響，目前正進行路基加固與危石清除工程，梅山口至向陽路段暫時禁止一般車輛通行。警方提醒駕駛提前規劃替代路線，以免耽誤行程。

另在台9線大鳥路段（413K+850至413K+950），受路面塌陷影響導致高低落差，現調撥南下內側車道供北上車輛通行，並縮減車道數量。警方提醒，行經該路段時應減速慢行並保持耐心，切勿超車或搶快，以確保行車安全。

台東縣警察局交通隊隊長吳昇忠表示，依中央氣象署預測，光復節連假期間東部地區可能出現短暫降雨。駕駛若遇雨勢或山區雲霧時，應開啟頭燈並減速行駛，避免因視線不佳或路面濕滑而發生事故。

警方提醒，民眾可透過「台東即時交通資訊網」、幸福公路App，或收聽警廣FM94.3路況頻道，掌握即時路況、避開壅塞路段，讓返鄉與出遊行程更加安全順暢。