高雄警送暖拾荒婦「幫買便當還加菜」　還助整理回收物

▲古志鈞員警與黃姓婦人合照。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

在高雄市政府警察局旁的巷弄間，年過八旬的黃姓婦人靠拾荒為生，推著資源回收小車默默穿梭於前金區的街巷。她的辛苦日常引起市警局興園食堂警員古志鈞的關注，警員們以實際行動助力改善她的生活，展現了警民一心、守望相助的深厚情誼。

據了解，這位高齡八十二歲（32年次）的黃姓婦人，主要依賴撿拾紙箱、回收瓶等變賣所得維生。警員古志鈞在值勤之餘，主動上前關懷，得知黃婦生活艱辛，且因獨居不易烹飪，飲食營養明顯不足。古員隨即主動出資，協助購買興園食堂的伙食便當。更令人感動的是，古員總是暖心地在便當中悄悄為黃婦「加菜」，以確保她在辛勤的體力勞動後，能獲得足夠的健康營養補給。

古員的善行隨即報告給興園餐廳的黃慶和小隊長。黃小隊長不僅欣然同意，更將這份愛心擴大為團隊行動。興園餐廳小隊的同仁們決定共同響應，在準備餐盒的同時，一起為黃婦多加一些高營養的菜餚，力求讓這個熱騰騰的便當，不僅是溫飽，更是對長者健康的具體支持與體恤。

透過這份「加菜升級」的暖心便當，不僅體現了警察弟兄們細心體貼照顧黃婦的心意，更將對周邊長者的關懷落實到日常飲食中，讓黃婦得以吃得營養、吃得健康。除了提供熱食補給外，興園食堂的警察弟兄們也主動提供了更具體、更實際的援助，以減輕黃婦的體力勞動。

▲愛心便當。（圖／記者吳世龍翻攝）

他們會主動搜集整理市警局內各辦公單位平日積累清出的廢棄紙箱與回收瓶罐，集中放置，方便黃婦直接載送回收。這項無聲的暖心舉措，有效地減少了黃婦在巷弄間奔波撿拾的體力勞動負荷，同時也呼應了環保愛地球的理念。

市警局透過這一系列「有心就有力」的善舉，充分展現了警察工作除了維護治安交通外，亦肩負著社區關懷與社會責任。這些「鋼鐵硬漢」們以一份溫暖升級的便當和一個減輕勞動負擔的善意舉措，再次印證了警民一心，溫情無所不在。