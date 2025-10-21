　
地方焦點

台中旅展殺很大！業者推早鳥價　屬「馬」再折千

▲出國比過年便宜！台中國際旅展10／24開跑。（圖／華府旅遊提供）

▲出國比過年便宜，台中國際旅展10月24日開跑。（圖／華府旅遊提供）

記者游瓊華／台中報導

想出國撿便宜、搶早鳥優惠的民眾注意了！「2025台中國際旅展」將於本週五（24）日熱鬧登場，旅遊業者祭出超殺優惠搶客。華府旅遊打出「天天都是出遊日」口號，現場祭出峴港五日13,888元起、泰國曼芭雙城六日只加1,000元、日韓線最低15,388元起，一口價。還有「第二人立減6,000元」春節早鳥優惠。

活動還沒開跑，許多民眾就先鎖定華府攤位。工作人員透露「每年都有人一早排隊等開門」今年主打東南亞、日本、韓國及中國自由行等超值方案，不論是想去沖繩放空、清邁慢旅，或富國島享受陽光海灘，都能一次挑到心儀行程。

華府旅遊指出，為迎接2026馬年連假，特別推出「新春早鳥方案」，報名指定行程享第二人立減6,000元，再加碼「屬馬或姓名有馬再折1,000元」，要讓旅客在新年「馬上出遊」。國內行程同樣祭出破盤優惠，清境見晴花園山莊一泊二食最低1,135元，中部旅遊買一送一、機場接送與包車行程享9折，讓國旅族也能輕鬆「一日有感」。

最吸睛的還有每日現場限時活動──「1元競標」與「萬元搶購」接力登場，六日場再加碼早鳥福袋抽15,888元海外行程。華府旅遊也不忘公益，為響應花蓮震災重建，特別推出「救災英雄專屬優惠」，凡出示救災現場照片即享指定商品最高折1,000元。

更在每日14:00舉辦公益競標，峴港來回機票923元起標，所得全數捐贈「財團法人賑災基金會－0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，讓旅遊與愛同行。華府旅遊強調，今年回饋幅度為歷年最大，從海外團到國旅小旅行通通降價，買越多、抽越多、玩越嗨。四天旅展限定優惠錯過可惜，想出國、想走透透的民眾，不妨趁這波「最狂旅展」搶一波出遊好康。

▲出國比過年便宜！台中國際旅展10／24開跑。（圖／華府旅遊提供）

▲華府旅遊以「天天都是出遊日」為主題，精選越南、泰國、日本沖繩、韓國、以及中國大陸自由行等熱門路線
。（圖／華府旅遊提供）

 


