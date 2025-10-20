　
民生消費

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

▲▼台北,ITF台北國際旅展,Threads,餐券,優惠,贈品。（圖／財團法人台灣觀光協會提供）

▲ ITF台北國際旅展贈品太狂, Threads掀起討論。（圖／翻攝自台灣觀光協會)

【企劃特輯】

網友熱議　ITF台北國際旅展贈品太誇張

2025 ITF台北國際旅展，即將於11月7日至10日於台北南港展覽館登場，近日有網友在 Threads 上分享「ITF旅展戰利品」，引發熱烈討論與轉發。網友表示「旅展現場送的贈品真的很誇張，每個人都不要命的拿」，更有網友附上去年的戰利品照片，吸引許多關注與分享。

▲▼台北,ITF台北國際旅展,Threads,餐券,優惠,贈品。（圖／財團法人台灣觀光協會提供）

▲網友分享ITF旅展現場送的贈品很誇張。(圖／翻攝自Threads ）

Threads網友曬戰利品掀分享潮

隨著ITF台北國際旅展預售票開跑，Threads上網友紛紛曬出過往戰利品的照片，網友表示：「itf餐券也很划！去年晶華刷了16萬，君悅、台南晶英、寒軒刷了快10萬，希望今年別漲價」、「每個攤位打卡幾乎都有小禮物」、「ITF算是贈品很多的旅展 每一年都會去」。 

也有網友留言「沒有去過 想去看看」、「我只有拿到筆和扇子！為什麼別人的戰利品比較好」、「主動詢問、打卡、填問卷、有獎徵答，能拿的都拿」，顯示ITF台北國際旅展關注度與期待值持續升溫。

▲▼台北,ITF台北國際旅展,Threads,餐券,優惠,贈品。（圖／財團法人台灣觀光協會提供）

▲網友分享以往逛展贈品，於Threads掀起熱議。（圖／翻攝自Threads ）

規模再升級　今年集結全球123國家與城市

ITF台北國際旅展邁入第39屆，今年集結123個國家與城市、1600個展攤，為近8年來最多 ; 其中日本館更是歷年規模最大，超過200個展攤。活動現場除了各大指標性航空公司、旅行社、飯店與遊樂園推出限時優惠外，還有入場禮、問卷禮、信用卡滿額贈等多重好康，各主題館攤位亦準備豐富的打卡贈品與抽獎活動，預計再掀旅遊消費熱潮。

2025 ITF台北國際旅展，預售票熱賣中，可至Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK· go、udn售票網、TaiTIX，以9折優惠價180元購買。

ITF台北國際旅展 | 售票資訊
展期時間：2025年11月7日～11月10日
展覽地點：台北南港展覽館一館
預售時間：即日起～11月6日
預售票價：180元
購票資訊：https://www.taipeiitf.org.tw/Information3

 

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／新竹市跟進正常上班課！停班課懶人包一覽
獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞
快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布
比特犬撕咬小模愛犬　飼主曝「地震害的」
快訊／新北5國小、3國中「預防性停課」
不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡
史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變「最偉大」
快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早
華信航空今天宣布「0元飛行，華信有心」公益計畫，針對身心障礙族群與家庭推出4人同行、買2送2「愛心同行專案」優惠，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員2人皆免費，即日起於易飛旅遊官網開賣。

