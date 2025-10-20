贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

▲ ITF台北國際旅展贈品太狂, Threads掀起討論。（圖／翻攝自台灣觀光協會)

網友熱議 ITF台北國際旅展贈品太誇張

2025 ITF台北國際旅展，即將於11月7日至10日於台北南港展覽館登場，近日有網友在 Threads 上分享「ITF旅展戰利品」，引發熱烈討論與轉發。網友表示「旅展現場送的贈品真的很誇張，每個人都不要命的拿」，更有網友附上去年的戰利品照片，吸引許多關注與分享。

▲網友分享ITF旅展現場送的贈品很誇張。(圖／翻攝自Threads ）

Threads網友曬戰利品掀分享潮

隨著ITF台北國際旅展預售票開跑，Threads上網友紛紛曬出過往戰利品的照片，網友表示：「itf餐券也很划！去年晶華刷了16萬，君悅、台南晶英、寒軒刷了快10萬，希望今年別漲價」、「每個攤位打卡幾乎都有小禮物」、「ITF算是贈品很多的旅展 每一年都會去」。

也有網友留言「沒有去過 想去看看」、「我只有拿到筆和扇子！為什麼別人的戰利品比較好」、「主動詢問、打卡、填問卷、有獎徵答，能拿的都拿」，顯示ITF台北國際旅展關注度與期待值持續升溫。

▲網友分享以往逛展贈品，於Threads掀起熱議。（圖／翻攝自Threads ）

規模再升級 今年集結全球123國家與城市

ITF台北國際旅展邁入第39屆，今年集結123個國家與城市、1600個展攤，為近8年來最多 ; 其中日本館更是歷年規模最大，超過200個展攤。活動現場除了各大指標性航空公司、旅行社、飯店與遊樂園推出限時優惠外，還有入場禮、問卷禮、信用卡滿額贈等多重好康，各主題館攤位亦準備豐富的打卡贈品與抽獎活動，預計再掀旅遊消費熱潮。

2025 ITF台北國際旅展，預售票熱賣中，可至Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK· go、udn售票網、TaiTIX，以9折優惠價180元購買。

ITF台北國際旅展 | 售票資訊

展期時間：2025年11月7日～11月10日

展覽地點：台北南港展覽館一館

預售時間：即日起～11月6日

預售票價：180元

購票資訊：https://www.taipeiitf.org.tw/Information3



