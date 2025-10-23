汽美店經營糾紛引殺機！同行友人被跟車怒理論　遭開3槍斃命

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區中環路三段發生一起槍擊案！42歲賴姓男子因經營汽車美容與友人38歲林男發生糾紛，22日晚間遭林男等人一路從五股尾隨至新莊，賴男的友人、41歲李男不滿被跟車，下車要理論，卻遭人開槍射擊頸部，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方獲報後，循線在三重一間摩鐵將林男等3名犯嫌逮捕歸案，依刑法殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢偵辦。

▼新莊22日晚間發生槍擊案，41歲李男頸部中彈送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新莊分局22日晚間8時許接獲通報，中環路三段發生一起槍擊案，新北警局新莊分局暨新北刑大立即成立專案小組，並報請新北檢察官指揮偵辦，專案小組很快即掌握涉案車輛逃逸方向，並於案發後6小時內在三重區某汽車旅館中會同霹靂小組強勢攻堅，一舉將犯嫌3人緝捕到案，並查扣作案改造槍枝及子彈等證物。

據悉，賴姓男子經營汽車美容，友人林男欲入股遭拒，後來賴男因案入獄服刑，林男竟趁隙侵佔汽車美容店。沒多久，賴男出獄後找林男理論要討回經營權，遭林男及友人掏槍恐嚇並毆打，雙方自此結怨。

昨天晚間8時許，賴男、莊男、李男及他的林姓女友分乘2輛車，從五股成泰路要到新莊吃飯。沒想到行駛到新莊中環路三段時，賴男發現林男等3人開車尾隨，隨即打電話給前車的李男，李男不滿被跟車，怒下車欲理論。

此時，林男車內的36歲張姓男子衝下車，拿出預藏的改造手槍朝李男連開3槍，其中一槍擊中李男頸部，李男當場中彈倒地，賴男見好友中槍倒血泊，立即打119求助，經救護人員到場，將他送醫搶救，仍傷重不治，張男逞兇後隨即跳上車加速逃離現場。

林男等人逃離現場後一路開到基隆後再換車潛逃。警方獲報成立專案小組，循線鎖定林男與開槍的張男、40歲王男逃逸路線及車輛，6小時後在三重區一間汽車旅館將3人逮獲，訊後依刑法殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢偵辦。

▼新莊警在三重一處汽車旅館逮捕林男等3人。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）