地方 地方焦點

遭爆臉書粉專淪網軍！不分享貼文會扣分　高市府：各縣市都有

記者賴文萱／高雄報導 

高雄市議員白喬茵今（23）日在議會民政部門業務質詢時指出，高雄市區公所臉書已淪為市府打擊政敵的工具，更踢爆民政局推動的「粉絲專頁經營評比」，透過扣分機制強迫區公所配合政治性操作轉發。高雄市政府民政局表示，社群經營獎勵或評比機制，在包括台中市等政府機關都有設置，請外界不要抹黑，也不要雙標。

▲▼白喬茵爆高市府「打擊政敵規則」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲白喬茵爆高市府「打擊政敵規則」，怒斥粉專淪為網軍。（圖／記者賴文萱翻攝）

民政局強調，外界對機關有指控不實的時候，市府單位有必要即時提供正確資訊，讓民眾了解真相，維護民眾知的權利。 民政局表示，以台中市政府為例，該市文化局訂《臉書經營獎勵計畫》依吸睛度、內容、工具運用評分，季、年給予禮券與行政獎勵；台中市地方稅務局也依《粉專管理作業要點》設貼文KPI，達標嘉獎，均屬獎勵導向，強化正確資訊的傳遞。

民政局進一步說明，本市自112年推動「粉絲專頁經營評核及獎勵計畫」，目的在強化政策傳達與民眾互動、提升服務品質，這樣的社群經營獎勵或評比機制，在包括台中市等政府機關都有設置，且評比屬於獎勵導向，目的在促進創新宣導與提升服務品質。

至於日前發生三民區區長指示蒐集同仁臉書帳號，區長此行為確屬不當，事件發生後，民政局已立即介入調查，確認其為個人處置失當、涉侵犯隱私。市府旋即將其調離原區長職務，並檢討行政責任。市府重申絕未下令蒐集員工個資，也不會要求以私人帳號協助宣傳。

▲▼白喬茵爆高市府「打擊政敵規則」　沒分享「指定貼文」會扣分。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲白喬茵爆高市府「打擊政敵規則」，怒斥粉專淪為網軍。（圖／記者賴文萱翻攝）

民政局再次重申要求各區公所檢討相關內部管理措施，以防止類似情事再度發生；區公所一切作為需依法行政，並依《行政中立法》第16條及相關法令處理。也就是「三不原則」：不利用上班時間、不利用公家資源、不利用職務關係。部分縣市政府機關實施社群經營評比，主要在鼓勵創新宣導及積極與民溝通，這樣的機制與選舉或政治動員沒有關聯。

不過。對於民政局的解釋，白喬茵也在臉書發文反嗆，厲害了！剛剛質詢出示證據，質疑民政局轄下24間區公所連日PO出滿滿的內容都在痛批柯志恩抹黑，已淪為陳其邁的側翼，逼公務員大踩行政中立的紅線。結果，民政局長嗆：「議員不要雙標，台中也這樣。」

白喬茵狠酸，真的是很熟悉的一句話，當陳其邁市府每次不知道要回什麼，就說台中也怎樣怎樣，她強調，每個縣市都有自己可以檢討和精進的空間，沒有人是100分，這也是民主制度賦予我們問政的任務，看到問題及時給予行政機關提醒。

她並說，針對民代的質疑，陳其邁市府從上到下一律罐頭式回覆推給別人，這種只想活在自己美好泡泡裡、不願面對異音的個性，真的沒出息。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Energy宣布休團「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱..退票研議中
《順風婦產科》宋慧喬前男友現身西門町！驚吐：韓國閃兵就引退
F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光
快訊／開錯路...郵務車當場滅頂！郵差急爬車頂呼救
7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

