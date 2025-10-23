　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

台中市梧棲區一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，農業部昨(22)日緊急宣布，自中午12時起全國豬隻「禁運、禁宰」5天，並全面禁止廚餘養豬。對此，雲林縣早在2018年率先全面禁止廚餘養豬，卻遭時任行政院長賴清德批評，如今疫情再起，該政策再度獲得關注與肯定。縣長張麗善今(23)日表示，雲林縣7年來累積的廚餘處理經驗可供各縣市參考，呼籲中央制定法令時應嚴格執行並兼顧產業永續，讓豬農能安心配合，守護養豬產業。

▲▼ 雲林縣長張麗善 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲ 雲林縣長張麗善今日回應非洲豬瘟議題 。（圖／記者游瓊華翻攝）

回顧2018年非洲豬瘟爆發，中央僅鼓勵改用飼料或高溫蒸煮廚餘養豬；張麗善當時則主動宣布全面禁止廚餘養豬，理由是「(廚餘)是最大漏洞、最大風險」，她指出，面對中央的無作為，地方政府只能採取自救措施。然而，時任行政院長賴清德卻批評她「想到什麼就做什麼」。如今疫情再度爆發，已執行7年的政策也因此獲得各界關注與肯定。

張麗善今日受訪表示，縣府目前防堵非洲豬瘟算是成功，但當時推動政策時最大的困難在於中央與地方不同步。業者雖有反彈，但經溝通後都能理解我們是為了保護產業。中央雖主張高溫可殺菌，實際上許多養豬農因操作不便，且廚餘不太可能加熱到高溫殺菌的程度，再放涼後給豬吃，常以「微溫」廚餘餵豬，造成防疫漏洞。

她指出，雲林縣為養豬大縣，但對其他非養豬重地的縣市，行政院認為只要高溫殺菌即可，地方自然跟進。小規模養豬縣市豬農也會質疑：「中央沒硬性規定，地方憑什麼管？」事實上，全台任何豬舍一旦出現非洲豬瘟，都將影響整個產業。像這次5天「禁運、禁宰」，雲林縣每日約有5000頭豬無法屠宰，短時間內累積達2萬5000頭，恐衝擊豬價及冷凍庫容量。

張麗善坦言，2018年的決策讓她在昨日一夕成為焦點人物，但她表示並不覺得自己偉大，只是累積了一些成功經驗，並樂於分享。她說，政策推動過程會有陣痛期，但度過後就會順利，透過勸說、鼓勵及要求多管齊下，即可達成目標。

她強調，非洲豬瘟不是單一地區的問題，而是全台養豬業共同面臨的挑戰。因此，中央在制定相關法令時，必須嚴格執行並兼顧產業永續，才能讓豬農全面配合，真正守護台灣養豬產業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Energy宣布休團「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱..退票研議中
《順風婦產科》宋慧喬前男友現身西門町！驚吐：韓國閃兵就引退
F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光
快訊／開錯路...郵務車當場滅頂！郵差急爬車頂呼救
7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行
快訊／Energy宣布休團到明年6月「小巨蛋照唱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

蔡豐明看市場前景保守一點好　關稅問題難掌握、Q4比不上Q3

美麗島民調／53.2%反對犧牲生命抗中　58.3%認為兩岸交流能維護安全

7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行

批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

藍側翼控非洲豬瘟破口「因賴清德開放廚餘養豬」　她揭完整時序打臉

雙城論壇繼續卡關？　林奕華認了：還在跟上海協調時間

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

蔡豐明看市場前景保守一點好　關稅問題難掌握、Q4比不上Q3

美麗島民調／53.2%反對犧牲生命抗中　58.3%認為兩岸交流能維護安全

7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行

批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

藍側翼控非洲豬瘟破口「因賴清德開放廚餘養豬」　她揭完整時序打臉

雙城論壇繼續卡關？　林奕華認了：還在跟上海協調時間

病豬檢體「超商宅配」送驗遭質疑　農業部：包裝符合規範即可

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

Energy宣佈休團8個月「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱...被問退票：研議中

潰壩31天超人退場！花蓮縣府徵92名「天災臨時工」...時薪190元

LE SSERAFIM新歌出現J-hope！驚喜聯動預告公開　霸氣合唱：吃光光

藏在台東海邊的療癒懶人院！看海遠離城市喧囂、慵懶狗狗陪曬太陽

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」販售！　王惠美公布8項防疫措施

濕地賞鳥新亮點！2025觀鳥馬拉松引爆鳥類熱潮

台灣爆發非洲豬瘟「是早晚的事」　精神科醫憂：1病恐再次流行

路透：台灣憂中共「十五五規劃」納入金門　成為下個克里米亞

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

政治熱門新聞

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

新北前議員張瑞山辭世　享壽71歲

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

NCC委員提名羅慧雯：中天問題在於製造假新聞

北市府、新壽分手費多少？　她試算：47.25億

議員酸「咕嚕咕嚕」不放假　蔣萬安回應

7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善籲中央嚴格執行

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週表態

台中驚傳非洲豬瘟現蹤　議員籲北市府稽查、抽驗各大通路

更多熱門

相關新聞

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」　王惠美公布8項防疫措施

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」　王惠美公布8項防疫措施

台中梧棲養豬場日前爆出疑似非洲豬瘟病例，且出貨的28頭豬隻已流向台中、彰化、嘉義等3個縣市，其中4隻451公斤豬肉出貨到彰化，並流向下游零售商包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、臺南市、高雄市等6縣市販賣，引發恐慌。彰化縣長王惠美今(23日)召開彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心第4次會議，指示8項強化防疫措施，以求迅速完成各項防疫整備與應變作業。

台灣爆非洲豬瘟「是早晚的事」　醫憂：1病恐再次流行

台灣爆非洲豬瘟「是早晚的事」　醫憂：1病恐再次流行

毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

防堵非洲豬瘟　經長：走私食品、小額郵包報政院跨部會討論

防堵非洲豬瘟　經長：走私食品、小額郵包報政院跨部會討論

批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

關鍵字：

雲林縣張麗善非洲豬瘟禁廚餘養豬養豬產業影音

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面