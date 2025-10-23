7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

台中市梧棲區一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，農業部昨(22)日緊急宣布，自中午12時起全國豬隻「禁運、禁宰」5天，並全面禁止廚餘養豬。對此，雲林縣早在2018年率先全面禁止廚餘養豬，卻遭時任行政院長賴清德批評，如今疫情再起，該政策再度獲得關注與肯定。縣長張麗善今(23)日表示，雲林縣7年來累積的廚餘處理經驗可供各縣市參考，呼籲中央制定法令時應嚴格執行並兼顧產業永續，讓豬農能安心配合，守護養豬產業。

▲ 雲林縣長張麗善今日回應非洲豬瘟議題 。（圖／記者游瓊華翻攝）

回顧2018年非洲豬瘟爆發，中央僅鼓勵改用飼料或高溫蒸煮廚餘養豬；張麗善當時則主動宣布全面禁止廚餘養豬，理由是「(廚餘)是最大漏洞、最大風險」，她指出，面對中央的無作為，地方政府只能採取自救措施。然而，時任行政院長賴清德卻批評她「想到什麼就做什麼」。如今疫情再度爆發，已執行7年的政策也因此獲得各界關注與肯定。

張麗善今日受訪表示，縣府目前防堵非洲豬瘟算是成功，但當時推動政策時最大的困難在於中央與地方不同步。業者雖有反彈，但經溝通後都能理解我們是為了保護產業。中央雖主張高溫可殺菌，實際上許多養豬農因操作不便，且廚餘不太可能加熱到高溫殺菌的程度，再放涼後給豬吃，常以「微溫」廚餘餵豬，造成防疫漏洞。

她指出，雲林縣為養豬大縣，但對其他非養豬重地的縣市，行政院認為只要高溫殺菌即可，地方自然跟進。小規模養豬縣市豬農也會質疑：「中央沒硬性規定，地方憑什麼管？」事實上，全台任何豬舍一旦出現非洲豬瘟，都將影響整個產業。像這次5天「禁運、禁宰」，雲林縣每日約有5000頭豬無法屠宰，短時間內累積達2萬5000頭，恐衝擊豬價及冷凍庫容量。

張麗善坦言，2018年的決策讓她在昨日一夕成為焦點人物，但她表示並不覺得自己偉大，只是累積了一些成功經驗，並樂於分享。她說，政策推動過程會有陣痛期，但度過後就會順利，透過勸說、鼓勵及要求多管齊下，即可達成目標。

她強調，非洲豬瘟不是單一地區的問題，而是全台養豬業共同面臨的挑戰。因此，中央在制定相關法令時，必須嚴格執行並兼顧產業永續，才能讓豬農全面配合，真正守護台灣養豬產業。