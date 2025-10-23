桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

▲桃園市桃園區樹仁三街五金倉庫今天上午發生大火，打火兄弟持續灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區樹仁三街一家五金倉庫今（23）日上午發生大火，桃園消防局出動大批警消到場灌救，現場濃煙瀰漫導致鄰近一家安養院緊急撤離醫護與受照護老人，桃園警方立即派員在現場疏導交通，截至中午順利協助撤離88名老人，所幸均平安無恙；火場傳出有一對男女受困，消防局指出，目前現場還在延燒中，尚未發現有無人員受困。

▲附近安養院在桃園警方協助下疏散院內老人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，桃園區樹仁三街今天上午8時36分傳出火警，消防局第一大隊大林分隊立即派出58名消防人員、29輛消防車與4輛救護車到場搶救，起火現場為一層連棟式鐵皮建築的五金倉庫，倉庫內堆放大批五金百貨商品，消防人員在火場四周架設多條水線灌救，目前現場仍持續延燒中，由於火場傳出有一對男女受困火場，消防局人員不敢大意，全力灌救中。

▲桃園警分局大樹派出所所長馮清豪說明警方協助消防人員疏散院內老人過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，火場附近有一家安養院，因濃煙不斷竄入，桃園警分局大樹派出所所長馮清豪指揮同仁趕抵現場，除封鎖周邊道路外，也配合消防人員協助救災，並引導民眾行經該路段配合員警指揮提前改道，截至中午前順利撤出院內88名老人，所幸均平安無事；至於外傳有一對男女受困，消防局強調仍在全力搶救中，目前尚未發現有人員受困在火場內。