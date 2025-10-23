　
生活 生活焦點

光復節3天連假登場　日月潭周邊交管措施一次看

▲2024日月潭「Come!BikeDay自行車嘉年華」11月9日登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭風光明媚。（圖／資料照片，日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

10月25日臺灣光復節時隔長達24年後恢復放假，連同周休假日和24日補假將有3天連假，集集警分局因此公告「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」連續假期期間，於其轄區的日月潭地區台21線 、名勝街及伊達邵街區道路，將實施交通管制。

一、禁止路邊停車時間、路段：(一)時間為114年10月24日至26日，每日9至17時（視狀況提前或延後），(二)路段為台21線60K+500至64K+300（九龍路口至水社壩）間2線道之路段；二、開放路邊停車時間、路段：(一)時間為114年10月24日至26日，每日9至17時（視狀況提前或延後），(二)路段為１、台21線64K+300往頭社方向4線道外側車道（隧道前、後50公尺及隧道內禁止停車），２、台21線60K+500（九龍口）至蠻荒咖啡4線道外側車道。

三、禁止車輛進入地區（行人徒步區）時間、路段，(一)魚池鄉水社地區：１、時間為114年10月24日至26日，每日9至17時（視狀況提前或延後），２、路段：名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商家及住家運載民生貨物車輛等除外）。

(二)魚池鄉伊達邵地區：１、時間：114年10月24日至26日，每日9至17時（視狀況提前或延後），２、路段：義勇街、水沙連街、日月街（日月街、水秀街口）、文化街（文化街、德化街口）、德化街（德化街、文化街口）、瑪蓋旦街（瑪蓋旦街與義勇街口至瑪蓋旦街與日月街口路段)。

集集分局指出，上述路段區域實施交通管制 ，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入，請用路人配合上開管制措施以維交通順暢及行車安全，也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放於明亮處、切勿違規停車或於車內放置行李或貴重物品，以免影響車流順暢、避免遭竊。

日月潭台21線伊達邵光復節連假交通管制

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

