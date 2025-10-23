　
生活

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

滑手機,趴著滑手機,睡前滑手機。（圖／記者趙于婷攝）

▲連假睡到飽也是很幸福的事（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

撐過今天下班，就要迎接三天連假了！一名女網友笑稱，30歲後的連假超宅卻超爽，她去做醫美、染髮、斷捨離、睡飽10小時、按摩等，甚至刷浴室刷到開心，而本周光復節連假打算泡在圖書館一整天。文章曝光後，引來全場網友狂讚，「30歲+1，連假都不想出門」、「現在的快樂就是睡爆」。

一名網友在Dcard以「成年人的連假可以幹嘛」為標題發文，她說，陸續放了教師節、中秋節再來到雙十節，深感自己30歲之後的連假「真的宅到不行」，完全提不起勁去唱歌、喝酒或出國暴走，但卻意外感到放鬆又滿足。

原PO也開心分享她的連假行程，看似平凡卻療癒到不行，每天睡滿10小時，還去做醫美、染髮、看電影、刷浴室、按摩等，她還斷捨離房間的雜物，清出三袋大垃圾，以及刷浴室，也會和男友騎腳踏車去看夕陽，「雖然看起來很廢，但真的好爽！」

而本周是光復節連假，原PO也計畫好一天行程，「要泡在圖書館一整天，吃好久沒吃的早午餐」，打算簡簡單單度過悠閒時光。

不少網友紛紛點頭留言，「連假很適合做醫美，愛死了」、「我30歲也完全不想出門，現在的快樂就是睡爆」、「這篇看完超想馬上放假」、「我去做臉、按摩、吃饗饗、越式洗頭，睡到自然醒爬起來去吃個早午餐，去慢跑跑了15公里，剪好幾個月前跟朋友出去玩的影片，我愛十月，好久沒好好休息了」、「30歲+1，連假都不想出門」、「做自己喜歡的事」、「每次整理房間翻到小時候的東西（聯絡簿或相簿），會不小心看超久」。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

光復節3天連假　警政署通令全國警方做好交通疏導

10月24日至26日為光復節三天連假，預期全台將出現返鄉及旅遊車潮。警政署表示，已通令全國各地警察機關提前會勘易塞路段與觀光熱區，規劃交通疏導及突發事件應變勤務，並配合交通主管機關管制作為，確保車流順暢與民眾行車安全。

光復節連假將至　台東警方交管措施一次看

台北雨彈狂炸仍正常上班　王世堅曝蔣萬安考量：有一點政治判斷

光復連假「3縣市」訂房最難搶　高公局：尖峰易塞

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次看懂

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

