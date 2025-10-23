　
地方焦點

林業署、九九峰動物樂園合設野生動物急救站　強化救援保育

▲林業保育署南投分署與九九峰動物樂園簽署合作意向書，設置野生動物救護站。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲林業保育署南投分署與九九峰動物樂園簽署合作意向書，設置野生動物救護站。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升野生動物的救援效率與保育量能，農業部林業及自然保育署南投分署與九九峰動物樂園共同推動設立野生動物救護站，為該分署轄區一般類野生動物提供緊急救護、醫療照護，也為生態保育注入更多資源。

林業保育署南投分署長李政賢今日赴福邦開發投資股份有限公司附設私立九九峰可愛世界動物園，與該公司董事長游家富正式簽署野生動物救護站合作意向書，展現政府與民間力量共同守護自然環境、生物多樣性永續未來的決心與行動力。

▲林業保育署南投分署與九九峰動物樂園簽署合作意向書，設置野生動物救護站。（圖／林業保育署南投分署提供）

李政賢表示，近年來因人類活動與環境變遷影響，野生動物受傷、誤入人類活動範圍等情形頻傳，急需強化區域內的救護量能；九九峰動物樂園擁有完善的動物照護設施及專業人員，未來雙方合作可望有效提升救護效率。

▲林業保育署南投分署與九九峰動物樂園簽署合作意向書，設置野生動物救護站。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署與九九峰動物樂園簽署合作意向書，設置野生動物救護站。（圖／林業保育署南投分署提供）

九九峰動物樂園則表示，野生動物救護站將結合專業獸醫團隊及救援志工，除提供動物救護、醫療，將陸續開設生態教
育推廣課程，提升民眾對野生動物保育的關注與支持，也善盡企業社會責任，該公司將全力投入資源與專業，共同為守護珍貴的生態資源盡一份心力。

南投分署說明，未來一般類野生動物受傷，可送往草屯鎮九九峰動物樂園，保育類野生動物則仍送交集集鎮生物多樣性研究所負責救治。

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

