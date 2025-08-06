南投夏日新玩法！九九峰動物樂園+北港溪線超值套票

▲台灣好行北港溪線去年12樂於九九峰動物樂園舉辦通車儀式。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為在暑期後半提供親子旅客更便利、經濟又環保的旅遊體驗，九九峰動物樂園與台灣好行北港溪線聯手推出超值優惠—購買「九九峰動物樂園門票」，即贈台灣好行北港溪線「高鐵台中站-九九峰動物樂園」來回車票，將自8月8日父親節當天發售。

南投縣觀光處指出，南投有許多國內外知名觀光景點，縣府為發展低碳及永續觀光，已爭取並陸續開闢台灣好行路線，目前為全台最多路線的縣市；其中台灣好行北港溪線連接高鐵台中站至草屯鎮、國姓鄉沿線景點，並途經九九峰動物樂園。

縣府觀光處說明，本次優惠活動採限量方式進行，自8月8日至31日發售，因台灣好行北港溪線行駛九人座車輛，每日四班次定時發車座位有限，需先預約到座位後，再上南投假期網站購買套票，到九九峰動物樂園遊玩就能獲得台灣好行來回車票大禮，並享受免塞車、免找車位的一整天歡樂行程。

【套票銷售期間】：2025年8月8日起至8月31日止，限時限量，售完為止。

【注意事項】：台灣好行北港溪線行駛九人座車輛，每日四班次定時發車，因座位有限，請先預約到座位後，再購買套票。

【購票方式】：請上南投假期官網選購，詳情洽詢套票發行單位清境旅行社（南投客運），服務專線049-2983589。