台中掩埋死亡豬隻遭質疑　農業部：協助處理送焚化爐火化

▲陳駿季表示，發生非洲豬瘟場主是否有隱匿不報，將是這次疫調重點。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟病例，現更傳出養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬到中彰嘉三縣市。農業部長陳駿季今（23日）表示，飼主是否有隱匿不報狀況，將是這次非洲豬瘟的疫調重點，農業部會來追蹤。至於台中死亡豬隻部分，應變中心已決議火化，地方政府要配合，已經提供生物處理機，協助地方政府利用焚化爐處理死亡豬隻。

台中爆發非洲豬瘟病毒案例，農業部昨天已經宣布從昨天中午12時起，豬隻禁運禁宰及全面禁止使用廚餘養豬。不過，稍早台中市政府證實，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬，分別販售到台中、彰化與嘉義三縣市，總重量達3425公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部長陳駿季今天在立法院經濟委員會備詢時，立委蔡易餘提及，雖然昨天起已經禁運禁宰，但在10月13日當天，出事的養豬場仍然出貨28頭豬，其中最多是台中市，飼主是否有隱匿不報等問題。另傳出台中市政府可能將死亡豬隻掩埋，而不是焚燒，可能因此有向外傳播疑慮。

陳駿季則表示，飼主是否有隱匿不報狀況，將是這次非洲豬瘟的疫調重點，農業部會來追蹤。至於台中死亡豬隻是要掩埋或焚燒，因為台中是主要疫區，農業部不希望這些豬隻流到外縣市，所以中央應變中心已經決議要火化，這部分地方政府要配合，因為豬太大隻無法處理，中央已經調度生物處理機，環境部昨天也與台中環保局開會，會協助地方政府先處理死亡豬隻，再利用焚化爐處理。