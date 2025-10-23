嚴堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰指示10部會加入防疫作戰

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台中傳出養豬場有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，農業部今（23日）在院會陳報「疑似非洲豬瘟案例處置及後續防疫作為」，院長卓榮泰指示10部會全數加入防疫作戰，特別要請環境部嚴格要求業者大量廚餘的去化管理機制；卓說，此刻中央各部會及地方政府要攜手合作，落實各項應處措施才能建構縝密防疫體系，全力降低疫情衝擊，「我們有信心再次面對非洲豬瘟的挑戰，維持邊境管理、國內安全、食品健康，確保優質的台灣豬產業永續發展」。

針對有疑似非洲豬瘟的病例，農業部報告指出，各縣市政府應即刻掌握轄內豬場狀況，確實要求業者通報豬隻死亡異常，並加強化製場、化製車、運豬車及飼料車的清洗與消毒，防止疫情擴散。

在禁運禁宰期間，農業部將啟動供應穩定機制，協調冷凍公會及肉品業者釋出冷凍豬肉，以穩定市場供應，並確保學童午餐供應無虞；同時，農業部將與相關部會同步強化市場查緝措施，極力防範斃死豬流入市場。針對入境旅客與快遞郵包，檢疫單位與海關將提高查驗比例，落實邊境防堵。

行政院長卓榮泰說，從2018年8月3日中國通報亞洲第一例非洲豬瘟病例後，政府利奇啟動應變機制，成立非洲豬瘟中央災害應變中心迄今，已經召開35次的應變會議。過去7年從邊境管控到國內生物安全措施，政府全面強化防疫作為，在國人共同努力之下，成功將非洲豬瘟阻絕境外。

卓榮泰指出，非常遺憾，在本月21日傍晚，農業部長陳駿季回報台中市動保處的病死豬檢體驗出非洲豬溫病毒核酸陽性，已經請農業部以及相關部會緊急啟動應變機制。

卓榮泰表示，防疫視同作戰，政府從中央到地方都必須用最嚴謹態度、最高的安全標準面對，除了全面重新檢視各項防疫重點環節是否疏忽外，目前也暫停廚餘養豬，確認後續的處置之後，再來啟動其他方案，全面採取積極有效的圍堵計劃，努力將損害控制在最小範圍之中，並且在最短時間內除去相關危險。

另外，在發生病例的周遭縣市，也要做好全國疫調的工作，找出原因。中央已經在台中市設置前進應變所，請陳時中政委督導，掌控第一線的疫情狀況，即時協助處置，希望能在最短時間內將漏洞圍堵起來。

卓榮泰說，第一階段，未來5天會實施禁運禁宰期間必須要做好禽畜供應調節，讓市場平衡，優先滿足國內民眾及學校營養午餐的需求。此外，也要請農業部、衛福部、交通部、財政部及教育部、內政部、海委會、陸委會、勞動部等部會，全數加入防疫作戰中，特別要請環境部針對大量廚餘的去化，除了嚴格要求業者自律外，也要強化管理機制，包括未來蒸煮過程。

卓榮泰說，針對過去10天內豬隻屠宰及運送的流向要確實掌握，即刻開始的圍堵政策要提供最正確的資訊。此外，加強對外宣導，提供非洲豬瘟的正確資訊，讓民眾充分了解，政府會嚴格把關，不會讓病死豬流入市場無需恐慌。

卓榮泰表示，此刻中央各部會及地方政府要攜手合作，落實各項應處措施才能建構縝密防疫體系，全力降低疫情衝擊。過去7年政府與國人成功嚴防，現在政府的責任除了國人的健康外，也不能抹煞過去防疫同仁努力，要確保防疫成果，「我們有信心再次面對非洲豬瘟的挑戰，維持邊境管理、國內安全、食品健康，確保優質的台灣豬產業永續發展」。