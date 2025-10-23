非洲豬瘟若全面爆發「經濟損失2千億」　陳駿季：強力管控廚餘

▲農業部長陳駿季坦言，一旦非洲豬瘟全面爆發，損失可能約2千億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台中死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，若全面爆發，傳可能造成上千億經濟損失。農業部長陳駿季今（23日）坦言，光是豬產業影響800多億，相關產業約1千多億元，經濟損失約2千億元。至於未來是否全面禁止用廚餘餵養豬隻，會根據疫情狀況再進行跨部會研商廚餘管理方式，將採取強力控管。

立法院經濟委員會今天邀請農業部長陳駿季、財政部關務署署長等人，針對「非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為」進行報告並備質詢。立委張嘉郡、陳亭妃等人在質詢時，擔憂非洲豬瘟全面爆發，可能造成台灣重大經濟損失，金額可能有兩千億元。

陳駿季坦言，一旦非洲豬瘟疫情全面爆發，光是豬產業直接影響就有800多億，相關產業約1千多億元，總計影響金額約2千億元。

此外，張嘉郡表示，外界將這次非洲豬瘟元兇指向廚餘，詢問陳駿季是否要全面禁用廚餘，也提到全台使用廚餘養豬僅有46萬頭豬，佔總數的8%，但非洲豬瘟一旦爆發，波及的是全部養豬場，建議應該學學雲林縣，全面禁止使用廚餘飼養豬隻。

陳駿季表示，目前全台飼養約505.8萬豬隻，使用廚餘飼養只占約8%，且從過去一千多場，目前變成400多場，政府沒有說不禁止，但政策需要滾動檢討，根據疫情狀況再進行跨部會研商廚餘管理方式，將會採取強力控管。

立委邱志偉則建議農業部，可以學習日本，將廚餘做成飼料。他說，農業部在禁止用廚餘養豬部分建立落日條款，輔導農民逐步轉型。陳駿季也認同上述作法，坦言用廚餘養豬要進行轉型，而將廚餘做成飼料部分，將儘速成立由專家學者組成團隊，若該技術可以專利授權，願意立即導入。