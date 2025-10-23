非洲豬瘟來勢凶！全台禁宰禁運5天　花蓮配送86養豬戶防疫物資

▲花蓮縣政府在接獲國內疫情通報後，立即由農業處啟動緊急應變會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應國內出現非洲豬瘟確診案例，中央宣布自本月22日中午12時起，全國同步實施禁運、禁宰5天措施。花蓮縣政府隨即啟動全面防疫應變機制，展開全縣養豬場疫情調查與防疫訪查。花蓮縣目前共有86戶養豬場，飼養豬隻約6萬4千餘頭，預計兩日內完成全面訪查與防疫物資配送，並呼籲養豬農友務必加強自主防疫及場區消毒，嚴防疫情入侵。

花蓮縣長徐榛蔚表示，在接獲國內疫情通報後，立即責成農業處啟動緊急應變，逐場確認豬隻健康情形。徐榛蔚指出，花蓮縣早於108年即全面禁止廚餘養豬，現行養豬業者皆已轉型為飼料飼養，降低疫情傳播風險。她呼籲，返國旅客切勿攜帶肉製產品入境，以免成為疫情破口；同時也請業者落實場區管制與自主防疫，共同守護花蓮豬產業安全。

農業處長陳淑雯表示，非洲豬瘟防疫措施影響產銷供應及市場價格，縣府於22日下午緊急邀集農業部防檢署基隆分署、花蓮縣養豬協會、花蓮縣家畜肉類商業同業公會、花蓮縣農產運銷公司（肉品市場）及各鄉鎮市公所召開因應會議，研商配合措施。會中業者反映，突如其來的停宰措施恐造成產銷失衡與消費端波動，建議中央評估於防疫熱區外地區，如花東地區，是否可暫緩實施相關限制。

陳淑雯指出，本次全國同步禁運禁宰為疫情調查期間的必要措施，縣府將適時向中央反映地方意見；若後續疫情持續升溫，花蓮縣也不排除再提升防疫強度，確保防疫網絡無破口。

防檢署基隆分署楊義清站長說明，現場進場豬隻須於當日全數屠宰完畢，不得留置，以避免潛在疫情風險。他呼籲業者共體時艱，攜手配合防疫措施，守護產業安全。

同時，縣府經向農業部畜牧司確認，獲周文玲簡任技正回應指出，目前全國豬肉庫存量尚有1個月以上，並已請冷凍公會於禁運禁宰5天期間，充分調度冷凍與冷藏豬肉供應超市、量販店等通路，確保市場供應穩定，請民眾毋須恐慌搶購。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，非洲豬瘟病毒具高度傳染性與極高致死率，屬我國甲類動物傳染病。該病毒僅感染豬隻，且在環境中存活力極強，在糞便中可存活約11天、於冷凍豬肉中甚至可達1,000天。儘管此病非人畜共通傳染病，但目前仍無藥物或疫苗可供防治，一旦感染，死亡率可達百分之百，對畜牧產業與經濟影響重大。縣府提醒農友切勿使用來路不明的「疫苗」或防疫偏方，以免造成更大損失。

動防所長周黃得榮進一步說明，自即日起將會同縣府漁牧科全面展開防疫訪視、物資運送及輔導作業；全國禁運期間，豬隻一律不得移動。縣府籲請農友提高警覺、落實場區防疫，倘若發現豬隻有異常情形，應立即通報當地鄉鎮市公所或花蓮縣動植物防疫所，共同防堵疫情。

