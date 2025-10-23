　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

非洲豬瘟來勢凶！全台禁宰禁運5天　花蓮配送86養豬戶防疫物資

▲▼花蓮縣政府在接獲國內疫情通報後，立即由農業處啟動緊急應變會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府在接獲國內疫情通報後，立即由農業處啟動緊急應變會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應國內出現非洲豬瘟確診案例，中央宣布自本月22日中午12時起，全國同步實施禁運、禁宰5天措施。花蓮縣政府隨即啟動全面防疫應變機制，展開全縣養豬場疫情調查與防疫訪查。花蓮縣目前共有86戶養豬場，飼養豬隻約6萬4千餘頭，預計兩日內完成全面訪查與防疫物資配送，並呼籲養豬農友務必加強自主防疫及場區消毒，嚴防疫情入侵。

花蓮縣長徐榛蔚表示，在接獲國內疫情通報後，立即責成農業處啟動緊急應變，逐場確認豬隻健康情形。徐榛蔚指出，花蓮縣早於108年即全面禁止廚餘養豬，現行養豬業者皆已轉型為飼料飼養，降低疫情傳播風險。她呼籲，返國旅客切勿攜帶肉製產品入境，以免成為疫情破口；同時也請業者落實場區管制與自主防疫，共同守護花蓮豬產業安全。

▲▼花蓮縣政府在接獲國內疫情通報後，立即由農業處啟動緊急應變會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯表示，非洲豬瘟防疫措施影響產銷供應及市場價格，縣府於22日下午緊急邀集農業部防檢署基隆分署、花蓮縣養豬協會、花蓮縣家畜肉類商業同業公會、花蓮縣農產運銷公司（肉品市場）及各鄉鎮市公所召開因應會議，研商配合措施。會中業者反映，突如其來的停宰措施恐造成產銷失衡與消費端波動，建議中央評估於防疫熱區外地區，如花東地區，是否可暫緩實施相關限制。

陳淑雯指出，本次全國同步禁運禁宰為疫情調查期間的必要措施，縣府將適時向中央反映地方意見；若後續疫情持續升溫，花蓮縣也不排除再提升防疫強度，確保防疫網絡無破口。

▲▼花蓮縣政府在接獲國內疫情通報後，立即由農業處啟動緊急應變會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

防檢署基隆分署楊義清站長說明，現場進場豬隻須於當日全數屠宰完畢，不得留置，以避免潛在疫情風險。他呼籲業者共體時艱，攜手配合防疫措施，守護產業安全。

同時，縣府經向農業部畜牧司確認，獲周文玲簡任技正回應指出，目前全國豬肉庫存量尚有1個月以上，並已請冷凍公會於禁運禁宰5天期間，充分調度冷凍與冷藏豬肉供應超市、量販店等通路，確保市場供應穩定，請民眾毋須恐慌搶購。

▲▼花蓮縣政府在接獲國內疫情通報後，立即由農業處啟動緊急應變會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，非洲豬瘟病毒具高度傳染性與極高致死率，屬我國甲類動物傳染病。該病毒僅感染豬隻，且在環境中存活力極強，在糞便中可存活約11天、於冷凍豬肉中甚至可達1,000天。儘管此病非人畜共通傳染病，但目前仍無藥物或疫苗可供防治，一旦感染，死亡率可達百分之百，對畜牧產業與經濟影響重大。縣府提醒農友切勿使用來路不明的「疫苗」或防疫偏方，以免造成更大損失。

動防所長周黃得榮進一步說明，自即日起將會同縣府漁牧科全面展開防疫訪視、物資運送及輔導作業；全國禁運期間，豬隻一律不得移動。縣府籲請農友提高警覺、落實場區防疫，倘若發現豬隻有異常情形，應立即通報當地鄉鎮市公所或花蓮縣動植物防疫所，共同防堵疫情。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨入滿州後山迷途3小時　警消馳援助7旬翁平安脫困

馬太鞍溪解除警戒！縣府前進指揮所轉型服務中心　陪伴災區復建

非洲豬瘟來勢凶！全台禁宰禁運5天　花蓮配送86養豬戶防疫物資

重陽不只吃糕！　嘉藥揪西港長輩踩飛輪吃芝麻料理健康過節

職安台南再升級！　市府召開公共安全研討會強化跨局處防災韌性

萬聖節魅力十載　變裝踩街×獨立樂團×糖果屋村 成大商圈化身奇幻樂園

高雄魯肉飯名店宣布休6天　撐不住全台豬肉禁宰禁運

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

獨入滿州後山迷途3小時　警消馳援助7旬翁平安脫困

馬太鞍溪解除警戒！縣府前進指揮所轉型服務中心　陪伴災區復建

非洲豬瘟來勢凶！全台禁宰禁運5天　花蓮配送86養豬戶防疫物資

重陽不只吃糕！　嘉藥揪西港長輩踩飛輪吃芝麻料理健康過節

職安台南再升級！　市府召開公共安全研討會強化跨局處防災韌性

萬聖節魅力十載　變裝踩街×獨立樂團×糖果屋村 成大商圈化身奇幻樂園

高雄魯肉飯名店宣布休6天　撐不住全台豬肉禁宰禁運

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

獨入滿州後山迷途3小時　警消馳援助7旬翁平安脫困

金子半之助感謝祭「點主餐送5折券」　日本橋海鮮丼贈7折券

從工程師到美股高手　史丹佛博士手中3大持股名單曝

辣模董娘開箱「琢白」爆紅　「羽絨王」悄布局台中素地

台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

從輝達到微軟　他靠Earnings Call和2指標神抓買點

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

選對賽道輕鬆年賺25％！　史丹佛博士揭選股密碼

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

【聰明拿捏】2歲女兒不想走路！大喊「爸爸好帥」討抱成功XD

地方熱門新聞

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

19台室外機狂排熱氣　寶雅後巷住戶抗議

高雄魯肉飯名店宣布休6天　撐不住全台豬肉禁宰

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

桃園龜山區一帶停電　台電冒雨搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變

南投縣議員要求補實中興消防分隊員額

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

即／東北季風豪雨狂炸！花蓮宣布部分停班課

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟衝擊　萬巒2豬腳老店庫存可撐45天

非洲豬瘟衝擊　萬巒2豬腳老店庫存可撐45天

台中市梧棲區一處私人養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，農業部昨（22）日緊急宣布，自中午12時起，全國豬隻全面禁止使用廚餘養豬，並禁運、禁宰5天，不少仰賴溫體豬的餐飲業者首當其衝，已有肉圓店及滷肉飯小吃宣布暫營業，至於屏東萬巒豬腳部分，知名豬腳業「海鴻豬腳」、「林家豬腳」都表示，冷凍庫存可支撐30至45天，目前營運一切正常。

非洲豬瘟若全面爆發「經濟損失2千億」　陳駿季：強力管控廚餘

非洲豬瘟若全面爆發「經濟損失2千億」　陳駿季：強力管控廚餘

豬盧此lag？台中爆非洲豬瘟　鍾佳濱：制度不變、問題在哪可判斷

豬盧此lag？台中爆非洲豬瘟　鍾佳濱：制度不變、問題在哪可判斷

防堵非洲豬瘟　屏東全面稽查廚餘養豬場

防堵非洲豬瘟　屏東全面稽查廚餘養豬場

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

關鍵字：

非洲豬瘟禁宰禁運配送養豬戶防疫物資

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面